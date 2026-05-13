Chi l'ha visto?, stasera il caso Garlasco e la scomparsa di Sonia Bottacchiari

Federica Sciarelli torna su Rai 3 con una puntata dedicata al caso Garlasco e alla scomparsa di Sonia Bottacchiari con i due figli. In diretta anche gli ultimi sviluppi sull’inchiesta di Campobasso legata alla morte di madre e figlia.

Nuovo appuntamento questa sera, mercoledì 13 maggio, con Chi l’ha visto?, il programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli. La trasmissione seguirà in diretta il caso della scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli, concentrandosi sui luoghi in cui la donna è stata vista per l’ultima volta.

Nel corso della puntata spazio anche al delitto di Garlasco e alle indagini sulla morte di Chiara Poggi. Al centro del dibattito ci saranno gli sviluppi legati alla posizione di Andrea Sempio. Secondo la Procura, gli elementi raccolti nei suoi confronti sarebbero consistenti, mentre la difesa sostiene che gli indizi siano stati costruiti nel tempo per indirizzare le accuse verso di lui.

I legali di Sempio hanno inoltre disposto una consulenza di tipo personologico per replicare agli accertamenti effettuati dal Racis. La trasmissione analizzerà anche il nodo delle presunte contraddizioni emerse negli ultimi vent’anni e le nuove valutazioni investigative.

Attenzione poi al mistero della morte di madre e figlia a Campobasso. Gli investigatori stanno rivalutando la data in cui le due donne avrebbero ingerito il veleno. L’ipotesi iniziale indicava il 23 dicembre, ma ora si guarda con maggiore attenzione alla vigilia di Natale.

Gli inquirenti cercano di chiarire chi fosse presente nell’abitazione in quelle ore e come la sostanza tossica possa essere arrivata in casa. Tra le piste al vaglio c’è anche quella che il veleno fosse contenuto in uno dei piatti preparati per la cena della Vigilia.

Non mancheranno infine gli appelli dei familiari delle persone scomparse e le segnalazioni inviate dai telespettatori alla redazione del programma.