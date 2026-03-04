Filippo Magnini e Giorgia Palmas in Egitto insieme la vacanza che smentisce le voci di crisi

Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno scelto l’Egitto per una vacanza di coppia che allontana le voci di crisi. Tra templi antichi e paesaggi sul Nilo, i due si sono concessi qualche giorno senza figlie, condividendo sui social momenti di complicità.

Qualche giorno lontano da tutto, solo per loro. Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono partiti per l’Egitto per una pausa romantica che, almeno a giudicare dalle immagini pubblicate sui social, racconta una coppia serena e affiatata. Nei post condivisi online appaiono sorridenti, tra panorami desertici e siti archeologici tra i più celebri del Paese.

La showgirl ha accompagnato gli scatti con poche parole ma molto chiare. «Non vi dico l’emozione», ha scritto sotto le foto della vacanza. Il viaggio ha toccato alcuni luoghi simbolo dell’Egitto, come il Tempio di Abu Simbel e la città di Aswan, tappe che hanno fatto da sfondo a giornate di relax e visite culturali.

I due stanno insieme dal 2018. Nel 2020 è arrivata la loro prima figlia e l’anno successivo hanno celebrato il matrimonio. Nonostante la notorietà, hanno sempre cercato di mantenere la vita privata lontana dall’esposizione mediatica, condividendo solo sporadicamente momenti familiari.

Negli ultimi mesi erano circolate indiscrezioni su possibili tensioni nella coppia. Lo stesso Magnini aveva parlato in passato delle difficoltà legate ai molti impegni tra allenamenti e televisione. Giorgia Palmas, però, aveva già ridimensionato quelle ricostruzioni spiegando che litigi e momenti complicati fanno parte della quotidianità di ogni relazione e non indicano necessariamente una crisi.

La fuga in Egitto, organizzata senza le figlie, sembra aver dato alla coppia il tempo per ritagliarsi uno spazio tutto loro. Le immagini pubblicate raccontano una vacanza tra storia millenaria e paesaggi sul Nilo, ma soprattutto un momento di tranquillità condivisa.