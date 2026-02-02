Filippo Magnini compie 44 anni, la dedica di Giorgia Palmas: Il mio porto sicuro

Filippo Magnini festeggia 44 anni e riceve una dedica pubblica dalla moglie Giorgia Palmas, che sui social racconta il loro legame con parole intime e personali, poi rilanciate dallo stesso ex campione di nuoto.

Oggi, lunedì 2 febbraio, Filippo Magnini spegne 44 candeline. A celebrarlo è stata la moglie Giorgia Palmas, che ha scelto i social per condividere uno scatto di coppia accompagnato da un messaggio diretto e carico di affetto.

La showgirl ha definito Magnini “la metà del mio cielo” e “il mio porto sicuro”, parlando di un amore vissuto come rifugio e complicità quotidiana. Nella dedica cita il legame profondo che li unisce, tra amicizia, ironia e vita condivisa, fino a chiudere con un semplice augurio di compleanno.

Il messaggio è stato poi ricondiviso dall’ex nuotatore, che ha risposto ringraziando la moglie per aver reso la sua vita “più bella”, aggiungendo poche parole ma dal tono altrettanto personale.

La loro relazione è iniziata nel 2018, in un periodo complesso per Magnini, segnato dalle accuse di doping poi archiviate. In passato, ospite in televisione, Palmas aveva raccontato di aver percepito fin dal primo incontro una sensazione di sicurezza e appartenenza.

Negli ultimi mesi la coppia ha attraversato una fase difficile legata all’impegno di Magnini come concorrente di Ballando con le stelle. La lunga distanza e l’assenza di quotidianità hanno messo alla prova il rapporto, come ammesso da entrambi in un’intervista televisiva, parlando di mesi complicati e frequenti discussioni.