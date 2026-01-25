Filippo Magnini e Giorgia Palmas, la storia di coppia e le tensioni dopo Ballando

Ospiti a Verissimo, Filippo Magnini e Giorgia Palmas ripercorrono la loro storia privata e le tensioni vissute durante Ballando con le stelle, tra chiarimenti pubblici e reazioni alle polemiche in studio.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas saranno ospiti oggi, domenica 25 gennaio, a Verissimo per un’intervista di coppia. L’ex campione di nuoto e la showgirl tornano insieme in televisione per raccontare il loro percorso sentimentale, iniziato nel 2018 a Milano e cresciuto lontano dai riflettori.

La loro relazione ha raggiunto una tappa importante il 25 settembre 2020, con la nascita della figlia Mia. Dopo il matrimonio civile celebrato a Milano il 12 maggio 2021, la coppia ha scelto di unirsi anche con rito religioso il 14 maggio 2022, consolidando un legame costruito nel tempo.

Negli ultimi mesi, però, l’attenzione mediatica si è concentrata soprattutto sulla partecipazione di Filippo Magnini a Ballando con le stelle. Il suo percorso nel programma è stato caratterizzato da momenti contrastanti, segnati da discussioni accese con la giuria e da giudizi che hanno acceso il dibattito.

In particolare, alcune osservazioni del giurato Guillermo Mariotto hanno fatto discutere, quando è stata ipotizzata un’influenza della presenza di Giorgia Palmas in studio sulle performance del nuotatore. Commenti che Magnini ha vissuto come un trattamento diverso rispetto agli altri concorrenti.

Durante una puntata del programma, l’ex atleta aveva espresso apertamente il suo disagio, sottolineando di non sentirsi giudicato solo per il ballo ma anche per aspetti personali. Uno sfogo che ha alimentato ulteriori polemiche e reazioni sui social.

Intervenuta successivamente in televisione, Giorgia Palmas ha commentato l’accaduto spiegando come alcune battute, se ripetute nel tempo, possano risultare pesanti, pur riconoscendo la libertà di espressione all’interno di uno show.

Dopo le tensioni, Magnini ha scelto di abbassare i toni, scusandosi con la giuria e chiarendo di aver reagito d’istinto. Un chiarimento pubblico con cui ha voluto ribadire il proprio punto di vista, senza alimentare ulteriori scontri.