Uomini e Donne: Claudia Dionigi smentisce la crisi con Lorenzo Riccardi dopo le voci social

Claudia Dionigi smentisce la rottura con Lorenzo Riccardi dopo le voci nate per la Pasqua separata, chiarendo su Instagram che il marito è a New York per lavoro e rientrerà a breve.

Negli ultimi giorni Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono finiti al centro del gossip per una presunta crisi di coppia. Le indiscrezioni sono nate dopo che i due hanno trascorso le festività pasquali lontani, alimentando dubbi tra i fan che li seguono fin dai tempi della televisione.

La relazione tra Claudia e Lorenzo è iniziata nel 2019 negli studi di Uomini e Donne, dove lui sedeva sul trono e lei partecipava come corteggiatrice. Da allora il rapporto è cresciuto rapidamente: oggi sono sposati, dopo le nozze celebrate a fine novembre 2024, e hanno due figli, Maria Vittoria e Leonardo Maria.

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A far scattare i sospetti è stata la scelta di trascorrere la Pasqua separati. Claudia è rimasta a Riccione insieme ai genitori e ai bambini, mentre Lorenzo si trova a New York, dove ha avviato da tempo un’attività legata al turismo.

Di fronte alle numerose domande ricevute sui social, Claudia ha deciso di intervenire direttamente per chiarire la situazione. Attraverso Instagram ha spiegato che si tratta solo di una distanza temporanea e che Lorenzo rientrerà nei prossimi giorni.

Nel suo messaggio ha anche risposto con tono deciso alle voci circolate online, invitando a smettere di diffondere indiscrezioni infondate. Nessuna separazione, dunque, ma soltanto impegni diversi che hanno portato la coppia a passare qualche giorno lontani.