Filippo Magnini festeggia 44 anni in famiglia: la dedica di Giorgia Palmas e la torta in casa

Una giornata lontana dai riflettori, vissuta tra affetti e semplicità. Filippo Magnini ha compiuto 44 anni e ha scelto di festeggiare in famiglia, condividendo sui social immagini e messaggi carichi di ironia e gratitudine.

«44 anni e sentirli tutti… ma grazie alla mia stupenda famiglia me ne sento appena 43». Con queste parole Filippo Magnini ha salutato il giorno del suo compleanno, ringraziando i suoi cari e chi gli ha fatto gli auguri online. Una ricorrenza trascorsa senza impegni di lavoro, tra una passeggiata a Milano e una serata tranquilla nella nuova casa.

Sui social sono arrivati messaggi da amici, colleghi e follower, ma il primo pensiero speciale è stato quello della moglie Giorgia Palmas. L’ex velina ha scelto una foto scattata durante un recente viaggio alle Seychelles e l’ha accompagnata con una lunga dedica affettuosa, definendo Magnini il suo punto fermo, il migliore amico e il compagno di vita.

Per celebrare i 44 anni, la coppia ha puntato su una festa raccolta, senza ristoranti esclusivi o grandi eventi. A tavola, insieme a Filippo e Giorgia, c’erano le figlie Sofia e Mia e i genitori dell’ex nuotatore, Silvia e Gabriele, riuniti per una cena intima tra le mura di casa.

L’atmosfera era quella delle occasioni familiari: festoni con la scritta “Happy Birthday”, palloncini colorati – due grandi blu a forma di quattro – e una drip cake al cioccolato con le candeline. Alcuni scatti della serata sono finiti su Instagram, compreso un selfie che ritrae Magnini con le figlie e i genitori, un’immagine che ha raccolto commenti e reazioni affettuose da parte dei fan.