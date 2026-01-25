Filippo Magnini racconta l'amore con Giorgia Palmas tra accuse, distanza e chiarimenti su Federica Pellegrini

Filippo Magnini e Giorgia Palmas raccontano in tv l’inizio complesso della loro storia, tra accuse, distanza e prove personali, chiarendo anche il passato con Federica Pellegrini e il peso del silenzio nei momenti chiave.

Ospiti in studio, Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno scelto di ripercorrere senza filtri la nascita della loro relazione, maturata in una fase segnata da forti pressioni personali. L’ex nuotatore ha ricordato come l’incontro con Giorgia sia avvenuto mentre affrontava una delle sfide più dure della sua vita, trasformando un periodo oscuro in un punto di svolta emotivo.

Magnini ha spiegato di aver condiviso fin dall’inizio la complessità della situazione legata all’accusa di tentato doping, poi conclusasi con l’assoluzione. Raccontare tutto subito è stato, a suo dire, un atto di trasparenza necessario, reso possibile dalla presenza di una persona capace di stargli accanto nei momenti più fragili.

Leggi anche Belve – Filippo Magnini: La storia con Federica Pellegrini non è un bel ricordo

Nel racconto di coppia è emerso come le difficoltà non siano nate dalla gelosia, ma dalla distanza forzata. I mesi vissuti lontani, anche a causa degli impegni televisivi di lui, hanno inciso sull’equilibrio quotidiano, rendendo complicata la condivisione delle piccole cose e alimentando incomprensioni.

Giorgia Palmas ha sottolineato come l’assenza prolungata abbia rappresentato il vero banco di prova, più di qualsiasi sospetto. Una distanza che, paradossalmente, ha ridotto i conflitti nell’immediato, lasciando però spazio a riavvicinamenti intensi ogni volta che si ritrovavano.

Un dettaglio raccontato con leggerezza ha riguardato la reazione iniziale di Sofia, la figlia di Giorgia, sorpresa nel vedere Magnini ballare in coppia con un’altra donna. Un atteggiamento protettivo, ricordato con il sorriso, che ha aggiunto un tocco familiare al racconto.

Durante l’intervista è stato affrontato anche il tema del passato di Magnini con Federica Pellegrini. L’ex campione ha voluto precisare il senso di dichiarazioni precedenti, chiarendo che l’importanza di una relazione non si misura con la durata, ma con i comportamenti e le scelte compiute nei momenti decisivi.

Riferendosi al periodo dell’inchiesta, Magnini ha rimarcato come, in quella fase, alcune persone abbiano preso posizione pubblicamente in sua difesa, mentre da chi gli era vicino in passato non sia arrivato alcun segnale. Un silenzio vissuto come una presa di distanza, che ha inciso nel ridefinire chi considerare davvero parte della propria vita.