Mara Venier risponde alle accuse sul viaggio a Sanremo
Mara Venier risponde alle accuse sui social dopo un commento su un presunto volo privato pagato con soldi pubblici. La conduttrice chiarisce con un video girato in treno mentre si dirige a Sanremo per lo speciale di Domenica In.
Mara Venier finisce al centro delle polemiche online alla vigilia della sua partecipazione a Sanremo 2026. La conduttrice ha pubblicato su Instagram un video girato durante il viaggio verso la città ligure, mostrando chiaramente di trovarsi su un treno quasi vuoto.
Nel filmato, Venier si lascia andare a un momento leggero: canta e accenna la coreografia di “Per sempre sì”, il brano presentato al Festival da Sal Da Vinci, dedicandolo al marito Nicola Carraro.
Tra i commenti, però, spunta una critica che accende la discussione. Un utente accusa la presentatrice di essersi spostata con un aereo privato “pagato con i nostri soldi”.
La replica di Mara Venier arriva subito, senza toni concilianti. La conduttrice risponde in modo diretto, invitando l’utente a guardare meglio il video e a evitare polemiche inutili, ribadendo di essere semplicemente in treno.
Venier sarà protagonista della puntata speciale di Domenica In dedicata al Festival, in onda dalla città dei fiori durante la settimana della kermesse.