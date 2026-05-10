Domenica In, Biagio Antonacci ospite di Mara Venier nella puntata del 10 maggio

Mara Venier torna il 10 maggio con una nuova puntata di Domenica In tra musica, attualità e ospiti legati alla Festa della mamma. In studio anche Biagio Antonacci e Arianna Mihajlovic con un ricordo dedicato a Sinisa. ```html

Torna oggi, domenica 10 maggio, Domenica In su Rai 1 con una nuova puntata guidata da Mara Venier. Al fianco della conduttrice ci saranno anche Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio per un pomeriggio dedicato a musica, spettacolo e attualità.

Tra gli ospiti più attesi c’è Biagio Antonacci, protagonista di una lunga intervista in studio. Il cantautore ripercorrerà alcuni momenti della sua carriera e presenterà il nuovo singolo “You&Me”, brano che anticipa il prossimo album e il tour “Unplugged 2026”. Durante la trasmissione interpreterà anche alcuni dei suoi successi più conosciuti.

Nel giorno della Festa della mamma sarà presente in studio Arianna Mihajlovic, moglie di Sinisa Mihajlovic e madre di cinque figli. Il suo intervento sarà dedicato anche al ricordo dell’ex calciatore e allenatore serbo, morto nel dicembre 2022 dopo una lunga malattia.

Spazio poi a Katia Ricciarelli, che parlerà della sua esperienza artistica e della vita privata. Il soprano racconterà inoltre il nuovo progetto che la vede impegnata nella formazione di giovani talenti interessati alla lirica.

Nella parte dedicata all’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i temi della settimana insieme a Salvo Sottile, Giovanna Botteri e Vittorio Feltri, collegato da remoto.

Non mancheranno gli interventi di Enzo Miccio sulle tendenze legate a moda e stile, mentre Teo Mammucari guiderà il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”.

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