Mara Venier e Nicola Carraro: una fuga d'amore alle terme

Mara Venier e suo marito, Nicola Carraro, hanno deciso di trascorrere alcuni giorni di relax ad Abano Terme. La conduttrice ha condiviso sui social una foto che ritrae il marito seduto su una sedia a rotelle, accompagnata dalla didascalia "Carezze". Nicola Carraro, produttore cinematografico italiano, convive da anni con una patologia polmonare e recentemente ha subito un'ernia del disco, che lo ha costretto all'uso della sedia a rotelle. Negli ultimi mesi si è trasferito a Milano per essere seguito da un'équipe medica specializzata.

Durante una puntata di 'Domenica In', Mara Venier si è commossa ascoltando le parole di Sandro Giacobbe, il quale ha rivelato di non riuscire più a stare in piedi a causa di un tumore. Le sue parole hanno fatto ripensare alla malattia del marito, spingendo la conduttrice a dichiarare con grande emozione: "Io capisco benissimo cosa stai passando".

Nonostante le difficoltà, la coppia dimostra una forte unione e cerca di affrontare insieme le sfide che la vita presenta, concedendosi momenti di serenità come questa recente vacanza alle terme.

Toni Servillo lascia Domenica In: Imprevisto con Mara Venier e scuse per l'errore di comunicazione

Mara Venier racconta a Belve: Ho subito violenza fisica e psicologica per anni

Scaletta Domenica In del 27 ottobre: Sonia Bruganelli ospite di Mara Venier