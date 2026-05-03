Domenica In del 3 maggio, Mara Venier ospita Al Bano e riapre il caso Garlasco

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Mara Venier conduce Domenica In il 3 maggio con nuovi ospiti tra musica e attualità, tra cui Al Bano e Luciana Littizzetto, mentre si torna a parlare del caso Garlasco con aggiornamenti e commenti in studio.

Domenica In del 3 maggio, Mara Venier ospita Al Bano e riapre il caso Garlasco

Torna nel pomeriggio di Rai 1 l’appuntamento con Domenica In, in onda oggi 3 maggio dalle 14.00. Mara Venier guida la puntata affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, con un mix di spettacolo, musica e cronaca. Tra gli ospiti più attesi c’è Al Bano, protagonista di un’intervista che ripercorre i momenti più significativi della sua carriera e della sua vita privata. Il cantante si esibirà anche dal vivo con alcuni dei suoi brani più noti, accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti. Collegamento da Milano per Luciana Littizzetto, che presenta il suo primo romanzo “Il tempo del la la la”, raccontando retroscena e curiosità legati alla scrittura del libro. Spazio alla musica anche con Serena Brancale, reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo, che propone una versione acustica di “Qui con me”. In studio anche Nicolò Filuppucci, vincitore tra le Nuove Proposte, con il nuovo singolo “Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore”. Barbara De Rossi, Marcello Cirillo e Demo Morselli presentano lo spettacolo “Tu vuo’ fa’ l’Americano”, in scena dal 20 maggio al Teatro Olimpico di Roma, portando in studio un’anticipazione del progetto. Non manca l’attualità con un focus sul caso Garlasco. Mara Venier e Tommaso Cerno ne discutono insieme a Salvo Sottile, Virman Cusenza e all’avvocato Antonio De Renzis, collegato per gli aggiornamenti. Nel corso della puntata, Enzo Miccio analizza l’evoluzione della moda negli ultimi vent’anni, mentre Teo Mammucari conduce il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”, coinvolgendo il pubblico da casa.

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