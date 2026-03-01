Domenica In speciale Sanremo, Mara Venier con la scaletta e i 30 big all'Ariston

Mara Venier conduce lo speciale di Domenica In da Sanremo dopo la finale 2026, con tutti i 30 cantanti pronti a tornare sul palco dell’Ariston e raccontare la loro esperienza tra musica e classifica.

Oggi, domenica 1 marzo, Mara Venier è in diretta dal Teatro Ariston su Rai 1 con lo speciale di “Domenica In” dedicato alla 76ª edizione del Festival di Sanremo. La trasmissione prende il via alle 14.00 e prosegue fino alle 19.55, accompagnando il pubblico nel pomeriggio successivo alla finale.

Nel corso della puntata salgono sul palco tutti i 30 artisti che hanno partecipato alla gara. Ognuno ripropone il proprio brano e commenta a caldo l’esperienza vissuta durante il Festival appena concluso.

Leggi anche: Scaletta Domenica In, puntata speciale del 20 aprile: ospiti e sorprese di Pasqua con Mara Venier

Al fianco della conduttrice ci sono Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, insieme a ospiti del mondo dello spettacolo e giornalisti presenti a Sanremo, che intervengono tra esibizioni e commenti.

La scaletta non è stata ufficializzata, ma di solito segue l’ordine della classifica finale della kermesse, con possibili variazioni durante la diretta.

Ecco tutti i cantanti attesi nello speciale: Arisa, Bambole di Pezza, Chiello, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fedez e Masini, Francesco Renga, Fulminacci, J-Ax, LDA e Aka 7even, Levante, Leo Gassmann, Luchè, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Nayt, Patty Pravo, Raf, Sayf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Serena Brancale, Tommaso Paradiso, Tredici Pietro.