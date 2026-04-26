Domenica In 26 aprile: ospiti e anticipazioni con Mara Venier, Pooh e Sal Da Vinci su Rai 1

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Mara Venier guida Domenica In con i Pooh protagonisti per i 60 anni di carriera e Sal Da Vinci ospite dopo la vittoria a Sanremo 2026, tra musica dal vivo e racconti personali nello studio Rai di Roma.

Domenica In 26 aprile: ospiti e anticipazioni con Mara Venier, Pooh e Sal Da Vinci su Rai 1

La puntata di Domenica In in onda oggi, domenica 26 aprile alle 14 su Rai 1, si apre con la musica dei Pooh, protagonisti di uno spazio dedicato alla loro lunga carriera. La storica band presenta “Pooh 60: La nostra storia”, una raccolta che ripercorre sei decenni di successi, accompagnata da esibizioni dal vivo dei brani più noti. Nel salotto di Mara Venier arriva anche Sal Da Vinci, fresco vincitore del Festival di Sanremo 2026. L’artista si racconta tra vita privata e percorso musicale, prima di esibirsi con “Per sempre sì”, il pezzo che lo porterà sul palco dell’Eurovision Song Contest 2026 a Vienna in rappresentanza dell’Italia. Spazio anche a Patty Pravo, che presenta “Opera”, il brano portato all’ultimo Festival e inserito nel suo nuovo album. La cantante torna così in televisione con una performance legata al suo progetto discografico più recente. La parte dedicata all’attualità vede Mara Venier e Tommaso Cerno confrontarsi sui temi della settimana insieme alle giornaliste Giovanna Botteri e Candida Morvillo. In studio si alternano momenti di cronaca e riflessione. Nel corso della trasmissione, Enzo Miccio ripercorre la vita sentimentale di Marcello Mastroianni, mentre Teo Mammucari conduce il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”, coinvolgendo il pubblico da casa.

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