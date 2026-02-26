Sanremo 2026, ordine dei cantanti nella terza serata

Vito Manzione | 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Maria Antonietta & Colombre aprono la terza serata di Sanremo 2026 per scelta di scaletta mentre Sayf chiude, con 15 big in gara e la finale delle Nuove Proposte tra Angelica Bove e Nicolò Filippucci.

Sanremo
Sanremo 2026, ordine dei cantanti nella terza serata

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo con quindici artisti in gara. Prima dei big, spazio alla sfida decisiva tra le Nuove Proposte: sul palco si confrontano Angelica Bove e Nicolò Filippucci.

Ad aprire la serata è il duo formato da Maria Antonietta & Colombre con il brano “La felicità e basta”. A seguire Leo Gassmann con “Naturale” e Malika Ayane che porta “Animali notturni”.

Leggi anche: Sanremo 2026, come funziona il televoto nella terza serata

Prosegue la scaletta con Sal Da Vinci (“Per sempre sì”), Tredici Pietro (“Uomo che cade”) e Raf con “Ora e per sempre”. Subito dopo tocca a Francesco Renga con “Il meglio di me”.

Nella seconda parte salgono sul palco Eddie Brock con “Avvoltoi” e Serena Brancale con “Qui con me”, seguiti da Samurai Jay (“Ossessione”) e Arisa con “Magica favola”.

Verso il finale si esibiscono Michele Bravi con “Prima o poi”, Luchè con “Labirinto” e Mara Sattei con “Le cose che non sai di me”. Chiude la serata Sayf con il brano “Tu mi piaci tanto”.