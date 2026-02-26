Sanremo 2026, ordine dei cantanti nella terza serata

Maria Antonietta & Colombre aprono la terza serata di Sanremo 2026 per scelta di scaletta mentre Sayf chiude, con 15 big in gara e la finale delle Nuove Proposte tra Angelica Bove e Nicolò Filippucci.

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo con quindici artisti in gara. Prima dei big, spazio alla sfida decisiva tra le Nuove Proposte: sul palco si confrontano Angelica Bove e Nicolò Filippucci.

Ad aprire la serata è il duo formato da Maria Antonietta & Colombre con il brano “La felicità e basta”. A seguire Leo Gassmann con “Naturale” e Malika Ayane che porta “Animali notturni”.

Prosegue la scaletta con Sal Da Vinci (“Per sempre sì”), Tredici Pietro (“Uomo che cade”) e Raf con “Ora e per sempre”. Subito dopo tocca a Francesco Renga con “Il meglio di me”.

Nella seconda parte salgono sul palco Eddie Brock con “Avvoltoi” e Serena Brancale con “Qui con me”, seguiti da Samurai Jay (“Ossessione”) e Arisa con “Magica favola”.

Verso il finale si esibiscono Michele Bravi con “Prima o poi”, Luchè con “Labirinto” e Mara Sattei con “Le cose che non sai di me”. Chiude la serata Sayf con il brano “Tu mi piaci tanto”.