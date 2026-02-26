Sanremo 2026, come funziona il televoto nella terza serata
Sanremo 2026 entra nel vivo con il televoto nella terza serata, giovedì 26 febbraio, quando il pubblico decide metà della classifica insieme alle radio e contribuisce a delineare i favoriti in gara.
Nella serata di giovedì 26 febbraio il Festival di Sanremo affida al pubblico un ruolo decisivo. I telespettatori possono votare i cantanti in gara utilizzando il codice a due cifre comunicato durante l’esibizione da Carlo Conti, scegliendo tra sms e chiamata da rete fissa.
Per partecipare basta inviare il codice al numero 475.475.1 da cellulare oppure chiamare l’894.001 da telefono fisso. Ogni voto ha un costo di 0,51 euro e ciascun utente può esprimere fino a tre preferenze per ogni sessione di voto.
Sul palco si esibiscono gli altri 15 artisti della categoria Campioni. Il loro destino nella classifica di serata dipende dal televoto e dalla giuria delle radio, che incidono in parti uguali con una percentuale del 50% ciascuna.
Al termine delle votazioni viene stilata la graduatoria dei brani ascoltati, ma al pubblico vengono rivelati solo i primi cinque titoli senza indicare l’ordine preciso delle posizioni.
Spazio anche alla finale delle Nuove Proposte. A contendersi la vittoria sono Nicolo Filippucci e Angelica Bove: il verdetto arriva dalla somma dei voti del pubblico, della sala stampa tv e web e della giuria delle radio, che insieme decretano il vincitore.