Blanco torna live al Forum di Assago, il ritorno dopo il silenzio e il caso Sanremo

Blanco riparte dai palazzetti dopo tre anni lontano dalle scene segnati dal caso Sanremo. Al Forum di Assago il cantante mostra un volto più fragile e maturo, lasciando spazio alle canzoni e ai ricordi di un periodo difficile.

Blanco è tornato sul palco dei palazzetti dopo un lungo periodo lontano dai riflettori. All’Unipol Forum di Assago il cantante bresciano ha riabbracciato il suo pubblico con uno spettacolo costruito più sulle emozioni che sugli effetti scenici, mostrando un lato diverso rispetto agli anni dell’esplosione improvvisa che lo aveva trasformato in uno dei nomi più forti del pop italiano.

A soli 23 anni, l’artista porta già sulle spalle una carriera vissuta a velocità altissima. Il successo arrivato prestissimo con la vittoria al Festival di Sanremo insieme a Mahmood, le classifiche dominate e l’esperienza all’Eurovision Song Contest avevano fatto di Blanco il simbolo di una nuova generazione musicale. In poco tempo era passato dalle prime hit ai grandi stadi, fino al concerto all’Ippodromo Snai San Siro davanti a migliaia di persone.

La frenata improvvisa è arrivata durante il Festival di Sanremo del 2023, quando la distruzione della scenografia sul palco dell’Ariston, dopo alcuni problemi tecnici agli auricolari, lo ha travolto mediaticamente. Quel gesto impulsivo ha cambiato il rapporto tra Blanco e l’esposizione pubblica. Dopo settimane di polemiche, il cantante ha scelto di fermarsi e sparire dalle scene.

Nel concerto di Assago quel periodo difficile riaffiora spesso tra le canzoni. Blanco parla poco e lascia che siano i testi a raccontare la fatica vissuta negli ultimi anni. Sul palco appare più controllato, meno istintivo rispetto al passato, quando trasformava ogni esibizione in un’esplosione continua di energia. Stavolta emerge soprattutto Riccardo, il ragazzo dietro il personaggio.

Ad aprire la serata è la voce di Gino Paoli con “Il cielo in una stanza”, brano che Blanco aveva già interpretato a Sanremo 2022 insieme a Mahmood durante la serata delle cover. Una scelta simbolica per segnare un nuovo inizio davanti a un pubblico che, nonostante il lungo silenzio, non ha mai smesso di seguirlo.

Negli anni precedenti alla pausa, Blanco era diventato uno degli artisti più richiesti della musica italiana. Le sue collaborazioni si erano moltiplicate rapidamente, lavorando con produttori e artisti come Mace, Marracash e Mina. La frase “Michelangelo mettimi le ali”, diventata una firma musicale insieme al produttore Michelangelo, aveva accompagnato la sua ascesa nelle classifiche.

Il ritorno live arriva anche dopo l’uscita di un nuovo progetto discografico dedicato alla madre, figura centrale durante gli anni più complicati vissuti lontano dai riflettori. Nei brani portati sul palco emergono senso di colpa, fragilità e il tentativo di rimettere insieme i pezzi di una crescita avvenuta troppo in fretta.

Il nuovo Blanco appare distante dall’immagine del ragazzo ribelle e irruento degli esordi. Nessuna ricerca continua dello stupore, pochi effetti speciali e molta attenzione alle canzoni. Il pubblico del Forum lo accoglie come se il tempo non fosse mai passato davvero, accompagnando ogni brano e trasformando il concerto in una ripartenza personale oltre che artistica.