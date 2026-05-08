Milleunacover Sanremo, su Rai 1 le esibizioni più amate del Festival con Elodie e Gianni Morandi

Carlo Conti riporta in tv le cover di Sanremo con uno speciale su Rai 1 dedicato alle esibizioni più amate dal 2015 a oggi. Nella puntata dell’8 maggio spazio a duetti, racconti e retroscena dei protagonisti del Festival.

Venerdì 8 maggio Rai 1 propone in prima serata Milleunacover Sanremo, programma dedicato alle performance che hanno segnato la storia recente del Festival attraverso reinterpretazioni, duetti e omaggi ai grandi classici della musica italiana e internazionale.

La trasmissione ripercorre le serate cover andate in scena all’Ariston dal 2015 a oggi, formula diventata stabile durante la direzione artistica di Carlo Conti dopo una prima apparizione nel 2004. Nel corso delle due puntate spazio alle esibizioni che hanno lasciato il segno e ai racconti degli artisti che le hanno portate sul palco.

Tra i momenti proposti ci sarà l’esibizione di Ditonellapiaga e Tony Pitony, vincitori dell’ultima serata cover grazie alla loro versione swing di “The Lady is a Tramp”. In scaletta anche Nek, protagonista nel 2015 con una reinterpretazione di “Se telefonando” diventata uno dei momenti più ricordati di quell’edizione.

Il viaggio musicale attraverserà anche le performance più recenti, come quella di Elodie e Achille Lauro con “A mano a mano”, presentata sul palco del Festival 2025. Previsto inoltre il ritorno del medley firmato da Gianni Morandi e Jovanotti durante l’edizione 2022, tra i numeri più apprezzati dal pubblico.

Il programma alternerà immagini delle esibizioni, testimonianze degli artisti e retroscena legati alla scelta dei brani, seguendo il filo delle canzoni che negli anni hanno unito generazioni diverse attraverso il repertorio della musica italiana e internazionale.