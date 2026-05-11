Maneskin, Fiorello lancia l'ipotesi reunion a Sanremo 2027 dopo l'incontro con Ethan e Thomas

Fiorello rilancia i Maneskin e parla di reunion nel 2027 dopo un incontro con Ethan e Thomas. Lo showman ha mostrato anche un selfie con i musicisti durante la diretta radiofonica.

I Maneskin potrebbero tornare insieme nel 2027. A riaccendere le voci sulla band romana è stato Fiorello durante una puntata de “La Pennicanza”, dove lo showman ha raccontato di aver incontrato Ethan Torchio e Thomas Raggi la sera precedente.

Nel corso della trasmissione, Fiorello ha spiegato di aver chiesto direttamente ai due musicisti se le indiscrezioni sul ritorno del gruppo fossero vere. Secondo il racconto dello showman, la risposta sarebbe stata positiva, con l’annuncio di una futura reunion già programmata.

Alla domanda di Biggio su quando sarebbe arrivata l’ufficialità, Fiorello ha risposto scherzando ma con tono deciso che il ritorno dei Maneskin verrebbe annunciato durante il Festival di Sanremo 2027. Per rendere più credibile il siparietto, ha mostrato in diretta un selfie scattato insieme a Ethan e Thomas.

Negli ultimi mesi attorno al gruppo sono circolate diverse indiscrezioni legate ai percorsi solisti dei componenti della band. Nonostante questo, i Maneskin non hanno mai comunicato uno scioglimento ufficiale, lasciando aperta la possibilità di un nuovo progetto comune.