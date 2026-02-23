Elisabetta Gregoraci, la routine quotidiana per restare in forma senza diete

Elisabetta Gregoraci racconta come si mantiene in forma a 46 anni grazie a una routine quotidiana semplice e costante. Niente diete rigide, ma piccoli gesti ogni giorno, tra esercizio, cura della pelle e attenzione ai dettagli.

A 46 anni Elisabetta Gregoraci continua a mostrarsi in perfetta forma. Sui social appare sempre curata, con pelle luminosa e capelli impeccabili. Il segreto, però, non sta in regimi estremi ma in abitudini semplici e regolari.

La conduttrice ha spiegato di non aver mai seguito diete rigide. Ammette di amare i dolci e il cioccolato, senza rinunce drastiche. A fare la differenza è una routine costante: bastano circa 15 minuti al giorno di esercizi, svolti con continuità.

Oltre al movimento, dedica molta attenzione alla cura della pelle. La sera non salta mai i passaggi fondamentali: struccante, tonico e siero. Una volta a settimana si concede un trattamento più completo, alternando maschere idratanti o purificanti a scrub delicati.

Tra le abitudini che ha inserito nel tempo c’è anche la protezione solare. Oggi la usa con regolarità, soprattutto nei mesi estivi, scegliendo fattori alti per il viso e più leggeri per il corpo. In inverno continua comunque ad applicarla sul viso.

Un tratto distintivo resta la sua chioma lunga e scura. I capelli, per lei, sono parte dell’identità. Sul lavoro si concede qualche variazione, ma solo temporanea: anche quando prova tagli diversi, come il caschetto, si tratta sempre di soluzioni momentanee.