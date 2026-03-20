Licia Fertz influencer a 96 anni e la sua routine quotidiana tra meditazione e dieta

Licia Fertz racconta la sua routine quotidiana e il segreto della longevità che la mantiene attiva a 96 anni. Dalla meditazione mattutina alla dieta completa, la nonna influencer spiega le sue abitudini tra social e vita privata.

A 96 anni, Licia Fertz continua a conquistare il pubblico online con la sua energia e il suo stile diretto. La sua avventura sui social è iniziata quando aveva già 90 anni, con un profilo aperto insieme al nipote. Oggi è seguita da centinaia di migliaia di persone ed è stata inserita tra le donne più influenti al mondo.

Ospite in televisione, ha raccontato come organizza le sue giornate. Il primo gesto appena sveglia è la meditazione, un momento che considera essenziale per affrontare la giornata con calma. Subito dopo si dedica alla cura personale davanti allo specchio, prima di passare alla colazione.

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La mattina sceglie qualcosa di semplice: caffè e latte accompagnati da un dolce o un toast. Il pasto principale resta però il pranzo, che per lei deve essere completo. Non rinuncia mai a un primo piatto, che sia pasta o minestra, seguito da carne, verdure e frutta.

A tavola non beve vino. Preferisce una bevanda fatta in casa a base di acqua, limone e zucchero, che accompagna abitualmente i suoi pasti. Una scelta che, insieme alle altre abitudini, considera parte del suo equilibrio quotidiano.

Nata a Trieste nel 1930, è oggi la modella e influencer più longeva d’Italia. Il profilo social è nato per aiutarla a reagire a un momento difficile dopo la perdita del marito. Da allora ha trovato nei social uno spazio dove esprimersi, lanciare messaggi positivi e sfidare i pregiudizi legati all’età.