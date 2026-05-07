Elisabetta Gregoraci, il dolore per la morte di Diva dopo 17 anni insieme

Elisabetta Gregoraci piange la morte della cagnolina Diva, scomparsa dopo 17 anni insieme. Su Instagram la conduttrice ha pubblicato foto e ricordi dedicati all’animale che l’ha accompagnata per gran parte della sua vita.

Elisabetta Gregoraci ha salutato la sua cagnolina Diva con un lungo messaggio pubblicato su Instagram. L’animale viveva con lei da 17 anni e negli ultimi tempi aveva affrontato diversi problemi di salute. La conduttrice ha scelto di condividere il momento con i suoi follower attraverso fotografie e parole cariche di affetto.

Nel post, Gregoraci ha ricordato il primo incontro con Diva, raccontando di averla scelta tra tanti cuccioli ma di aver capito subito che il legame sarebbe stato speciale. «In realtà sei stata tu a scegliere me», ha scritto, ripensando ai primi giorni trascorsi insieme e alle abitudini che hanno accompagnato la loro quotidianità.

La showgirl ha ripercorso alcuni momenti vissuti accanto alla cagnolina, dai viaggi alle serate passate a dormire insieme, fino alle coccole che hanno segnato gli anni trascorsi una accanto all’altra. Nel messaggio ha descritto Diva come una presenza costante e affettuosa, capace di riempire la casa di amore e compagnia.

Un pensiero particolare è stato dedicato agli ultimi anni della cagnolina, affrontati con grande forza nonostante le difficoltà fisiche. Gregoraci ha definito Diva una vera combattente, ringraziandola per ogni giorno condiviso e per l’affetto ricevuto durante tutto il tempo passato insieme.

Le immagini pubblicate sui social mostrano diversi momenti della loro vita, tra vacanze, giochi e scene quotidiane che raccontano il rapporto costruito in quasi due decenni. Tra i commenti, molti utenti hanno espresso vicinanza alla conduttrice, ricordando quanto sia doloroso perdere un animale domestico dopo tanti anni.