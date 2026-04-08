Elisabetta Gregoraci a Portofino con Ludovico Patti... nuova storia dopo Fratini

Elisabetta Gregoraci è stata fotografata a Portofino con Ludovico Patti dopo la rottura con Giulio Fratini, e le immagini confermano una relazione nata mesi fa e tenuta lontana dai social.

Elisabetta Gregoraci è stata sorpresa insieme a Ludovico Patti durante un fine settimana a Portofino, dove i due hanno trascorso momenti di relax tra ristoranti sul mare e passeggiate riservate. Le immagini pubblicate dal settimanale mostrano complicità e gesti affettuosi che confermano un legame ormai consolidato.

Dopo la fine della relazione con l’imprenditore Giulio Fratini, oggi legato ad Antonella Fiordelisi, la conduttrice calabrese ha scelto la discrezione. Sui suoi profili social non compaiono foto della nuova frequentazione, ma gli scatti dei fotografi raccontano una presenza costante accanto al giovane imprenditore.

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I primi segnali della frequentazione risalgono allo scorso settembre, quando Gregoraci aveva trascorso un viaggio tra Bali e Thailandia senza il figlio e senza le amiche. Nonostante sui social apparisse sola, alcune indiscrezioni parlavano già della compagnia di Patti, anche se all’epoca mancavano conferme visive.

Ora, a distanza di mesi, le nuove immagini raccolte a Portofino indicano che la relazione è proseguita nel tempo. La coppia è stata vista condividere pranzi e momenti di intimità, senza tentare di attirare l’attenzione.

Di Ludovico Patti si conoscono pochi dettagli. Ha 28 anni e lavora nell’azienda di famiglia attiva nel settore dell’edilizia e del commercio di legname. Il suo profilo Instagram è privato, ma risulta collegato a quello della showgirl, segno di un rapporto che si sviluppa lontano dall’esposizione mediatica.

A differenza di Gregoraci, Patti non appartiene al mondo dello spettacolo e non ha precedenti relazioni con personaggi noti. Proprio questo profilo lontano dai riflettori avrebbe contribuito a conquistare la conduttrice, che sembra aver trovato una nuova stabilità sentimentale.