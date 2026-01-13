Elisabetta Gregoraci tra maternità, forma fisica e Ballando con le stelle

Tra fitness, maternità e televisione, Elisabetta Gregoraci racconta la sua quotidianità ai fan: dal legame con Nathan Falco alla possibilità di mettersi alla prova in pista a Ballando con le stelle, senza escludere nulla.

A poche settimane dal suo quarantaseiesimo compleanno, Elisabetta Gregoraci continua a sorprendere per energia e naturalezza. La conduttrice calabrese ha scelto di rispondere alle curiosità dei follower attraverso una serie di domande sui social, aprendo uno spiraglio sulla sua vita privata e sulle sue scelte quotidiane.

Tra i temi più commentati, la forma fisica. Gregoraci ha spiegato di non aver mai seguito regimi rigidi, puntando piuttosto su costanza e movimento: anche pochi minuti al giorno, secondo lei, possono fare la differenza se diventano un’abitudine.

Leggi anche Ballando con le Stelle, scintille tra Marcella Bella e Selvaggia Lucarelli: Dici sempre le stesse cose

Non sono mancate le domande sul futuro televisivo. In particolare, l’ipotesi di una partecipazione a Ballando con le stelle ha acceso l’entusiasmo dei fan. La conduttrice ha raccontato di amare il ballo e di conservare un bel ricordo del rapporto con Milly Carlucci, lasciando intendere che l’idea non le dispiacerebbe affatto.

Per accompagnare la risposta, ha condiviso anche un vecchio filmato ironico legato a una parodia televisiva, dimostrando ancora una volta la sua capacità di prendersi con leggerezza e di giocare con la propria immagine pubblica.

Spazio poi a un tema più intimo: il rapporto con il figlio Nathan Falco, che sta vivendo l’età dell’adolescenza. Gregoraci ha ammesso che la distanza emotiva può capitare, come per tutte le madri, perché nessuno è davvero preparato ad affrontare questa fase.

Secondo la conduttrice, essere genitore di un adolescente significa trovare ogni giorno un equilibrio tra presenza e libertà, imparare ad ascoltare senza giudicare e rispettare i tempi dei ragazzi, restando però sempre un punto di riferimento.

Ha sottolineato l’importanza del dialogo aperto, senza argomenti vietati, e del valore dei piccoli gesti quotidiani, anche quelli che sembrano insignificanti ma che costruiscono un legame solido nel tempo.

Un racconto semplice e diretto che restituisce l’immagine di una donna divisa tra carriera, famiglia e nuove possibilità, con lo sguardo rivolto al futuro e la consapevolezza di vivere ogni fase senza forzature.