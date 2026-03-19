Elisabetta Gregoraci celebra i 16 anni di Nathan Falco tra ricordi e festa a Monte Carlo

Elisabetta Gregoraci festeggia i 16 anni di Nathan Falco Briatore con una dedica affettuosa sui social. Il compleanno cade il 18 marzo e viene celebrato con una festa privata a Monte Carlo insieme al padre Flavio.

Il 18 marzo Nathan Falco Briatore ha compiuto 16 anni e per l’occasione la madre Elisabetta Gregoraci ha condiviso sui social una serie di immagini che ripercorrono momenti della loro vita insieme, dall’infanzia fino a oggi.

Nel messaggio che accompagna le foto, la conduttrice ricorda il giorno della nascita del figlio, definendolo il più importante della sua vita. Parole semplici, rivolte direttamente a Nathan, in cui parla del loro legame e della quotidianità fatta di affetto e complicità.

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Le immagini pubblicate mostrano scene intime e familiari: abbracci in casa, viaggi e vacanze, piccoli frammenti che raccontano la crescita del ragazzo accanto alla madre.

Per il compleanno è stata organizzata anche una festa nella residenza di Monte Carlo, dove era presente il padre Flavio Briatore. L’imprenditore ha fatto gli auguri al figlio condividendo una foto di famiglia e un breve messaggio dedicato a Nathan.