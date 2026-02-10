Paolo Bonolis bacia Giorgia a Taratata, la reazione di Emanuel Lo

Durante Taratata su Canale 5, Paolo Bonolis sorprende Giorgia con un bacio in diretta davanti al pubblico di Bergamo. Il gesto scatena la replica ironica sui social di Emanuel Lo.

Un momento inatteso ha animato la puntata di Taratata andata in onda lunedì 9 febbraio su Canale 5. Lo show musicale, registrato alla Chorus Life Arena di Bergamo, ha visto alternarsi alcuni dei nomi più noti della scena italiana.

Ad aprire la serata è stata Giorgia, protagonista di un medley che ha subito catturato l’attenzione del pubblico. Al termine dell’esibizione, mentre l’atmosfera era ancora carica, Paolo Bonolis ha preso la parola dal palco.

Il conduttore ha invitato la platea a scambiarsi un bacio, lanciando un messaggio diretto e senza filtri sull’amore. Subito dopo, avvicinandosi alla cantante, le ha preso il volto tra le mani e le ha dato un bacio a sorpresa, lasciando Giorgia visibilmente spiazzata.

Il gesto non è passato inosservato nemmeno fuori dallo studio. Emanuel Lo, ballerino e compagno della cantante, ha reagito sui social condividendo il video del momento. Il commento, rivolto a Bonolis, è stato ironico e sintetico: “Attento a quello che fai”.