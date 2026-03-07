Davide Bonolis racconta la separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli e spiega che il padre ha sofferto più di tutti. Il 21enne, ospite in tv, dice di aver cercato di sostenere entrambi i genitori e mantenere unito il rapporto familiare.

Davide Bonolis ha parlato pubblicamente della separazione tra i suoi genitori, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Il 21enne è stato ospite a Verissimo e ha raccontato come ha vissuto quel periodo delicato per la famiglia.

Durante l’intervista ha spiegato di essersi trovato spesso a gestire una situazione complessa. «Ho cercato di prendere un po’ in mano le cose», ha detto, raccontando di aver provato a mantenere equilibrio tra entrambi i genitori dopo la fine della loro relazione.

Secondo il figlio della coppia, Paolo Bonolis avrebbe sofferto più della separazione. Davide ha spiegato di aver cercato di stare accanto soprattutto al padre, senza però trascurare la madre. Il suo obiettivo, ha raccontato, è sempre stato quello di non far sentire solo nessuno dei due.

Dopo la rottura, Sonia Bruganelli ha iniziato una relazione con Angelo Madonia. Davide ha ricordato che all’inizio ha provato a facilitare i rapporti tra tutti, presentando il nuovo compagno della madre anche al padre, nel tentativo di evitare tensioni.

Il giovane ha ammesso che vivere una separazione da figlio non è facile. Nonostante questo, continua a sperare che entrambi possano trovare serenità. «Spero che papà incontri presto una nuova compagna», ha detto.

Nonostante la fine del matrimonio, Davide ha raccontato che i rapporti familiari restano molto stretti. «Per noi figli è quasi come se non si fossero mai lasciati», ha spiegato, aggiungendo che continuano a trascorrere tempo insieme e a mantenere un legame solido.