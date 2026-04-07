Paolo Bonolis racconta il ritorno di Avanti un altro tra aneddoti e sorprese

Paolo Bonolis torna in tv con Avanti un altro e racconta gli episodi più curiosi vissuti in studio, dalle dichiarazioni d’amore ricevute in diretta fino a una telefonata inattesa arrivata dal Senato dopo una domanda del quiz.

Dal 13 aprile Paolo Bonolis riporta su Canale 5 “Avanti un altro”, arrivato alla quindicesima edizione. Il quiz preserale mantiene la sua formula fatta di concorrenti fuori dagli schemi e personaggi eccentrici, elementi che continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico.

Il conduttore spiega di non aver perso entusiasmo per il programma, che considera ancora divertente e stimolante. Finché il clima resta positivo e il lavoro continua a dare soddisfazioni, Bonolis non vede motivi per fermarsi e continua a guidare il format con lo stesso spirito degli inizi.

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Tra le novità della nuova stagione, non mancano momenti insoliti che coinvolgono direttamente il presentatore. Durante le registrazioni, infatti, Bonolis ha ricevuto vere e proprie dichiarazioni d’amore da parte di alcuni concorrenti, episodi che racconta con ironia e autoironia.

Ripensando al passato, il conduttore ricorda anche un episodio curioso legato a una domanda del gioco su Camera e Senato. Dopo la messa in onda, arrivò una telefonata proprio dal Senato, convinto che alcune risposte fossero corrette quando, in realtà, facevano tutte parte del meccanismo del quiz.

Bonolis racconta l’accaduto come una situazione paradossale, sottolineando con tono pungente come la reazione istituzionale fosse fuori luogo rispetto alla natura del gioco, che prevede risposte volutamente ingannevoli.

Parallelamente, resta aperta la possibilità di rivederlo anche a “Tu sì que vales”. Il conduttore non esclude un ritorno, ma chiarisce che la decisione dipende da Maria De Filippi, mentre lui continua a scegliere solo progetti che lo divertono davvero.