Taratata torna su Canale 5 con Paolo Bonolis e ospiti della musica italiana

Torna in prima serata su Canale 5 “Taratata” con Paolo Bonolis: nuova puntata tra duetti, performance dal vivo e grandi ospiti della musica italiana.

Secondo appuntamento per Taratata, lo show musicale riportato in tv dopo oltre vent’anni. Il programma, già trasmesso tra il 1998 e il 2001 su Rai1, prosegue con una nuova puntata in onda questa sera, lunedì 16 febbraio, in prima serata su Canale 5.

Alla guida c’è Paolo Bonolis, che accompagna il pubblico in una serata costruita su esibizioni dal vivo, incontri tra artisti e momenti inediti. Il format punta su duetti originali e interpretazioni pensate appositamente per lo show.

La scena è quella della ChorusLife Arena di Bergamo, da cui prende forma una puntata ricca di musica e collaborazioni. Sul palco si alternano Annalisa, Fiorella Mannoia, i Negramaro, Alessandra Amoroso, Luca Carboni e Gigi D’Alessio.

Ogni artista porta un’esibizione pensata per l’occasione, con arrangiamenti diversi e incontri tra generi e generazioni. Il programma resta centrato sul racconto diretto dei protagonisti e sulla dimensione live.