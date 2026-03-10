Taratata stasera su Canale 5 lo speciale Tutto in una notte con Paolo Bonolis

Taratata torna stasera su Canale 5 con Paolo Bonolis che guida lo speciale Tutto in una notte. Il programma ripropone le esibizioni più riuscite delle puntate andate in onda a febbraio dalla ChorusLife Arena di Bergamo.

Martedì 10 marzo Taratata torna in prima serata su Canale 5 con una puntata speciale. Lo show musicale guidato da Paolo Bonolis propone “Tutto in una notte”, una serata che raccoglie i momenti più spettacolari delle due puntate trasmesse lo scorso febbraio.

Il programma ripercorre le esibizioni che hanno segnato l’edizione recente dello show, registrata alla ChorusLife Arena di Bergamo. Bonolis accompagna il pubblico tra duetti, performance dal vivo e incontri tra artisti che hanno animato il palco durante le registrazioni.

Nel corso della serata tornano alcune delle voci più popolari della musica italiana. Tra gli ospiti presenti sul palco figurano Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Elisa, Emma e Giorgia.

Completano il cast della puntata Ligabue, Fiorella Mannoia, i Negramaro e Max Pezzali, insieme agli interventi di Edoardo Leo e Giorgio Panariello. Lo speciale ripropone così una selezione delle performance che hanno caratterizzato le due serate originali dello show.