Bacio tra Giorgia e Paolo Bonolis a Taratata, la reazione di Emanuel Lo

Durante la prima puntata di Taratata, un bacio improvviso tra Giorgia e Paolo Bonolis accende il pubblico. La cantante racconta la scena e svela come ha reagito Emanuel Lo, tra sorpresa e ironia.

La serata inaugurale di Taratata ha subito regalato una scena destinata a far discutere. Nel pieno dello show, Paolo Bonolis ha invitato il pubblico a scambiarsi un bacio, spiegando che il gesto serviva a “spargere amore”. Poi ha deciso di dare lui stesso il via all’iniziativa, avvicinandosi a Giorgia e baciandola sulle labbra.

La cantante è rimasta sorpresa. Il gesto l’ha colta di sorpresa, si è visto dal volto. Pochi istanti dopo ha però alleggerito la situazione con una battuta: ha chiesto come avrebbe fatto a spiegare tutto a Emanuel Lo. Una frase detta sorridendo, che ha acceso la curiosità di molti.

A raccontare cosa è successo dietro le quinte è stata la stessa artista durante un intervento radiofonico con Fiorello. Ha spiegato di sapere che era previsto un momento in cui il pubblico sarebbe stato invitato a baciarsi, ma non immaginava di dover essere lei a dare l’esempio sul palco.

Una volta tornata a casa, ha parlato con il compagno. Gli ha raccontato la serata e anche l’episodio con Bonolis. La risposta è arrivata in modo asciutto, poi per qualche ora tra loro è calato il silenzio nei messaggi. Il racconto, però, è stato accompagnato dalle risate della cantante.

Giorgia ha chiarito che non c’è stato alcun problema reale. Ha descritto Emanuel Lo come una persona intelligente e con grande senso dell’ironia. Anche lui ha scelto la via dello scherzo, pubblicando sui social un contenuto ironico e intervenendo divertito in video durante la trasmissione radio.

Sui social il ballerino ha continuato a giocare sull’episodio, condividendo un video con un avvertimento in tono leggero rivolto a Bonolis. Un modo per trasformare un momento imprevisto dello show in una gag seguita da migliaia di utenti.