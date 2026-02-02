La Stagione 02 di Call of Duty: Black Ops 7 e Call of Duty: Warzone è in arrivo

La nuova stagione introduce mappe e modalità Multigiocatore nuove e di ritorno, una nuova mappa Sopravvivenza in Zombi, Colpi di Gilda e Zone da Incubo in Endgame e una nuovissima esperienza Battle Royale in arrivo a metà stagione.

Preparatevi a un'altra massiccia iniezione di contenuti: la Stagione 02 di Call of Duty: Black Ops 7 e Call of Duty: Warzone inizierà giovedì 5 febbraio alle 18. La Stagione 02 includerà una vasta gamma di mappe e modalità Multigiocatore nuove e di ritorno, una nuova mappa Sopravvivenza in Zombi, Colpi di Gilda e Zone da Incubo in Endgame, una rinfrescata invernale per Rebirth Island, il ritorno della Modalità Classificata sia in Black Ops 7 che in Call of Duty: Warzone, e molto altro ancora.

Launch Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=YqG8YUlyzfE

Inoltre, a metà stagione arriverà una nuovissima esperienza di Battle Royale con il debutto della mappa Avalon in Call of Duty: Warzone, ispirata all'originale Battle Royale di Call of Duty: Black Ops 4, Blackout.

Di seguito un riepilogo di tutte le novità in arrivo nella Stagione 02:

Endgame

Colpi di Gilda: Alden Dorne scatena l'inferno su Avalon nel tentativo di eradicare le squadre JSOC. Attacchi a sorpresa possono trasformare un luogo in una Zona da Incubo, con difficoltà aumentata e un Boss da sconfiggere per ricompense di alto livello.Nuova Traccia Abilità e Abilità: La Stagione 02 introduce la Traccia Abilità "Eagle Eye", focalizzata su precisione e danno critico. A metà stagione, i giocatori potranno sbloccare due nuove abilità: "Sentinel Protocol" e "Blood Burner".Glitches (Metà Stagione): Dopo aver sconfitto un Boss, apparirà un Glitch: un'esperienza misteriosa e ripetibile in cui sopravvivere a sei ondate per ottenere Abilità da Incubo.

Multigiocatore

Mappe Multigiocatore: La selezione di mappe si espande con una vasta scelta di mappe nuove e di ritorno. Al lancio arriveranno Torment, Sake, Nexus e la versione rimasterizzata di Slums. A metà stagione si aggiungeranno Torque, Cliff Town (una versione reimmaginata di Yemen), Mission: Peak, e il ritorno di Grind e Firing Range.

Modalità Multigiocatore: Una ricca lineup di modalità arriverà per tutta la stagione, guidata dal ritorno di Safeguard e Overdrive. Durante la stagione arriveranno modalità a tempo limitato come Luck Confirmed, Solo Hearts Moshpit e Third Wheel Gunfight, con Gauntlet e Infected in arrivo a metà stagione.Modalità Classificata di Black Ops 7: L'esperienza competitiva definitiva ritorna, con le stesse regole, modalità, mappe e restrizioni del CDL.

Zombi

Nuova Mappa Sopravvivenza: Mars: La quarta mappa Sopravvivenza porta i giocatori in un antico tempio sotto le sabbie del pianeta rosso, culminando la Main Quest di Astra Malorum.Modalità Zombi: Al lancio arrivano Cursed Survival e Starting Room, che metteranno alla prova le abilità di sopravvivenza in modi differenti.Mappa a Round e Nuova GobbleGum (Metà Stagione): La storia si approfondisce con la nuova mappa a round Paradox Junction e la nuova GobbleGum "Turncoat", che permette agli zombi di combattere al tuo fianco.

Call of Duty: Warzone

Aggiornamento Invernale di Rebirth Island: La Stagione 02 si apre su una Rebirth Island innevata e sotto il controllo della Gilda, con nuove strutture e cambiamenti alla mappa.Nuove Funzionalità di Gameplay: L'aggiornamento introduce nuove meccaniche come impronte visibili sulla neve, eventi di infiltrazione dinamici, una tempesta di neve nel cerchio del gas e il ritorno dei progetti arma classici.Modalità, Playlist e Modalità Classificata: Resurgence: La Stagione 02 offre una lineup completa di modalità e introduce la Modalità Classificata: Resurgence, da giocare in terzetti su Haven’s Hollow.Nuova Esperienza Battle Royale (Metà Stagione): Preparati all'arrivo della nuovissima mappa Battle Royale Avalon in Call of Duty: Warzone.

Novità per tutte le modalità

Sette Nuove Armi: Un mini-arsenale arriva durante la Stagione 02, tra cui il fucile d'assalto EGRT-17, la mitraglietta REV-46 e l'arma da mischia H311-SAW nel Battle Pass.Nuovi Eventi e Ricompense: Accumula ricompense con le nuove Sfide Settimanali, Sfide Generali ed eventi focalizzati sulle singole modalità.Battle Pass e BlackCell: Un Battle Pass completamente nuovo introduce progetti arma, skin Operatore e molto altro. Ottieni BlackCell per ricompense esclusive, incluso l'Operatore "Phantom".