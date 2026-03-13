Call of Duty Black Ops 7 e Warzone arriva la stagione 02 con nuove mappe e modalità

Activision lancia la Stagione 02 Furiosa di Call of Duty con nuovi contenuti e modalità. L’aggiornamento introduce mappe multiplayer, una mappa Zombies inedita e la modalità gratuita Black Ops Royale in Warzone disponibile dal 13 marzo.

La Stagione 02 Furiosa di Call of Duty è disponibile per Black Ops 7 e Warzone con l’aggiornamento di metà stagione pubblicato l’11 marzo. Il pacchetto aggiunge mappe multiplayer, una nuova ambientazione per Zombies e diverse novità pensate per espandere le modalità di gioco.

Nel comparto Endgame di Black Ops 7 debutta il sistema Glitch Fracture. I giocatori devono affrontare gli Strike Boss nelle Nightmare Zone della mappa Avalon. Una volta sconfitti, si apre un portale che conduce a un’arena speciale dove avviene lo scontro finale contro il Glitch Boss.

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Eliminando questo nemico si ottengono le nuove Nightmare Skill, abilità aggiuntive che ampliano le specializzazioni dell’operatore. Nella stessa modalità compare anche l’Exotic Fabricator, un dispositivo che permette di migliorare qualsiasi arma fino al livello di rarità Esotico, rendendo il loadout progressivamente più potente.

Il multiplayer si arricchisce con cinque mappe. Le novità sono Torque e Cliff Town, entrambe progettate per scontri 6 contro 6. A queste si aggiunge Mission Peak, un’area di grandi dimensioni pensata per battaglie Skirmish da 20 contro 20.

Tornano inoltre due scenari molto conosciuti della serie: Grind e Firing Range. L’aggiornamento introduce anche nuove modalità, tra cui Gauntlet, che mette le squadre alla prova con cinque varianti di gioco consecutive, mentre Infected ritorna durante la seconda parte della stagione.

Tra le novità dell’equipaggiamento spicca il nuovo scorestreak Lockshot, una smart gun a basso costo capace di agganciare automaticamente più bersagli e colpirli in rapida sequenza.

Anche la modalità Zombies riceve contenuti inediti con la mappa round-based Paradox Junction. Qui il Warden intrappola i protagonisti in un ciclo temporale da cui devono uscire affrontando ondate di non morti.

Il nuovo nemico Rad-Hound rilascia una nube radioattiva al momento della distruzione. Torna anche una delle armi più note della modalità, il Blundergat, che può essere potenziato fino alla variante Sundergat per infliggere danni ancora più devastanti.

La mappa introduce ulteriori elementi di gioco come la trappola Electro Shock Trap, i contenitori Loot Cyst e le Perk Machine casuali. Sono presenti anche la modalità Cursed, una nuova missione principale con ricompense e la GobbleGum Turncoat, oltre a nuove mimetiche Pack-a-Punch.

In Call of Duty Warzone debutta dal 13 marzo la modalità gratuita Black Ops Royale. I giocatori vengono lanciati sulla mappa Avalon senza equipaggiamento iniziale e devono raccogliere risorse sul campo prima di affrontare le altre squadre.

Il gameplay introduce aggiornamenti anche per Battle Royale e Resurgence con il sistema Perk Refresh per abilità come Momentum, Berserker e Hunter. Durante alcuni weekend è disponibile inoltre la variante speciale Extreme Resurgence.

L’aggiornamento include nuove armi tra cui il fucile d’assalto Voyak KT-3 e il fucile da tiratore a raffica Swordfish A1. Arrivano anche accessori aggiuntivi come Echo 12 Backlash Launcher Kit e la conversione MXR-17 ANV.

La stagione porta infine eventi a tempo dedicati a Black Ops Royale, Ranked Play e Paradox Junction. Completandoli è possibile ottenere armi e ricompense, mentre nello store compaiono nuove skin Ultra, Reactive e Mastercraft.