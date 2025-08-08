Call of Duty Black Ops 6 e Warzone: la Stagione 5 è live con nuove mappe, modalità e l’epilogo Zombi

La resa dei conti è finalmente arrivata. La Stagione 5 di Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone è disponibile da oggi su tutte le piattaforme, segnando il momento decisivo nella battaglia contro il Pantheon. Si tratta di un aggiornamento denso di contenuti, pensato per offrire ai giocatori un’esperienza completa tra novità multiplayer, modalità leggendarie e la spettacolare conclusione della modalità Zombi.

Vediamo nel dettaglio tutte le novità introdotte dal nuovo aggiornamento stagionale.

Novità Multigiocatore: 4 mappe e nuove modalità

Con l’arrivo della Stagione 5, vengono introdotte quattro nuove mappe 6v6, tre disponibili sin dal lancio:

Runway – Ambientata in un remoto avamposto desertico, è una mappa di medie dimensioni caratterizzata da hangar, una pista di atterraggio e una struttura centrale. La verticalità e le coperture naturali la rendono perfetta per duelli tattici e combattimenti a distanza.

Exchange – Una delle ambientazioni più caotiche della stagione. Situata in un mercato azionario distrutto, questa mappa si sviluppa su più livelli e promuove combattimenti ravvicinati e verticalità, grazie a un design intricato.

W.M.D. (World Motor Dynasty) – Il grande ritorno di una mappa classica amata dai fan di Black Ops. Un impianto industriale abbandonato dove lunghi corridoi e stretti interni offrono opportunità sia per cecchini che per chi predilige scontri diretti.

Jackpot – Prevista per metà stagione, questa mappa porterà l’azione in un lussuoso casinò di Dubai. Attesa dai fan per il suo design audace e la varietà strategica offerta.

In parallelo, debutta anche la nuova modalità Aim High, affiancata dal ritorno di classici come Snipers Only e Cranked Moshpit, per un’esperienza competitiva sempre più varia e intensa.

Modalità Zombi: l’assalto finale a Janus Towers

Il capitolo conclusivo della campagna Zombi in Black Ops 6 è finalmente disponibile. I giocatori si troveranno a combattere l’epico scontro tra Richtofen e S.A.M. nel cuore delle Janus Towers. In questa battaglia senza ritorno, sarà possibile impugnare Gorgofex, una nuova Arma Miracolosa bio-meccanica, capace di ribaltare le sorti della guerra contro i non morti.

L’atmosfera è cupa e drammatica, e la posta in gioco non è mai stata così alta.

Warzone: Verdansk cambia volto

Grandi cambiamenti anche per Call of Duty: Warzone, dove Verdansk subisce un drastico restyling. La distruzione dello Stadio apre nuove opportunità tattiche e introduce aree esplorabili inedite.

Un nuovo contratto, chiamato Satellite Highjack, introduce inoltre un misterioso evento globale con potenziali risvolti narrativi e meccaniche di gioco inedite.

Battle Pass Stagione 5: nuove armi e l’offerta BlackCell

Il nuovo Battle Pass è guidato da Lawrence Sims, operatore protagonista della stagione, e include oltre 100 ricompense, tra cui due nuove armi gratuite:

ABR A1 – Fucile d’assalto preciso e versatile.

PML 5.56 – LMG con alta capacità di fuoco e grande stabilità.

Chi desidera un’esperienza premium può optare per BlackCell, il pacchetto esclusivo che offre:

Skin operatore d’élite guidate da Solace , l’incarnazione del bene;

Progetti arma animati;

Mosse finali esclusive;

Salti di livello Battle Pass;

Ricompense estetiche uniche.

BlackCell rappresenta la soluzione ideale per chi vuole distinguersi nel campo di battaglia, sia per stile che per equipaggiamento.

Operatori extra: The Replacer e The Fisherman

Chiude il cerchio una collaborazione tutta da scoprire. I giocatori potranno vestire i panni dell’iconico The Replacer, o spaventare gli avversari con The Fisherman, personaggio tratto dal film So cosa hai fatto. Due skin pensate per lasciare il segno e rendere ogni partita memorabile.