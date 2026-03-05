Call of Duty Black Ops 7 e Warzone, la stagione 02 Furiosa arriva l'11 marzo con mappe, modalità e Zombies

Activision lancia l’aggiornamento di metà stagione per Call of Duty Black Ops 7 e Warzone dall’11 marzo alle 18. Il pacchetto introduce nuove mappe multiplayer, una modalità battle royale ispirata a Blackout e una mappa Zombies ambientata in un loop temporale.

Il nuovo aggiornamento di metà stagione di Call of Duty Black Ops 7 e Call of Duty Warzone sarà disponibile dall’11 marzo alle ore 18. Activision ha presentato i contenuti della Stagione 02 Furiosa, un pacchetto ricco di novità che coinvolge tutte le modalità del gioco, dal multiplayer alla cooperativa Zombies fino al battle royale.

Tra le aggiunte più rilevanti c’è la nuova fase Endgame, che introduce le Glitch Fracture. I giocatori dovranno eliminare gli Strike Boss nelle Nightmare Zone di Avalon per aprire un varco verso un’arena fuori mappa. Qui le squadre affrontano ondate di nemici fino allo scontro finale con il Glitch Boss, che una volta sconfitto permette di ottenere le Nightmare Skill per potenziare ulteriormente il proprio operatore.

L’aggiornamento introduce anche l’Exotic Fabricator, uno strumento che consente di trasformare le armi del loadout in versioni esotiche. Il sistema permette di migliorare progressivamente l’equipaggiamento e costruire armi sempre più potenti man mano che vengono utilizzate in partita.

Il comparto multiplayer si amplia con cinque nuove mappe. Arrivano Torque, ambientata in una versione rivisitata della Battaglia di Los Angeles, e Cliff Town, una reinterpretazione della storica Yemen vista in Black Ops 2. Per gli scontri su larga scala debutta Mission Peak nella modalità Skirmish 20 contro 20, mentre tornano due classici come Grind e Firing Range.

Tra le modalità inedite c’è Gauntlet, una sfida a squadre che combina cinque modalità diverse giocate in sequenza. Per chi preferisce le partite più caotiche torna anche Infected, la modalità party in cui i giocatori devono sopravvivere all’infezione o contagiare l’intera squadra avversaria.

Debutta inoltre il nuovo scorestreak Lockshot, una smart gun progettata per agganciare più bersagli contemporaneamente e colpire gruppi di nemici con un singolo attacco.

La modalità Zombies si arricchisce con la mappa Paradox Junction. La storia vede il Warden intrappolare la squadra in una prigione temporale da cui sembra impossibile fuggire. I giocatori dovranno combattere all’interno di un loop temporale mentre cercano una via di uscita.

Nella nuova area compare il Rad-Hound, una creatura veloce che esplode liberando nubi radioattive quando viene eliminata. Torna anche la potente arma Blundergat, capace di falciare le orde di non morti con le sue quattro canne e di evolversi nella versione Sundergat con abilità ancora più distruttive.

La mappa introduce inoltre nuove meccaniche come le trappole Electro Shock, le Loot Cyst che rilasciano oggetti quando esplodono e perk casuali che cambiano lungo la linea temporale. Completando la missione principale si ottengono esperienza e ricompense aggiuntive.

Anche Call of Duty Warzone riceve novità importanti. Dal 13 marzo debutta Black Ops Royale, una modalità gratuita ispirata alla storica esperienza Blackout. I giocatori atterrano ad Avalon senza equipaggiamento e devono raccogliere armi e potenziamenti per restare l’ultima squadra in vita.

Tra le modifiche al gameplay arrivano aggiornamenti ai perk Momentum, Berserker e Hunter, oltre a una serie di oggetti saccheggiabili pensati per riportare nel battle royale lo stile classico di Blackout.

L’aggiornamento introduce anche nuove armi come il fucile d’assalto Voyak KT-3 e il fucile da tiratore a raffica Swordfish A1, oltre ad accessori aggiuntivi e diversi eventi stagionali che permettono di sbloccare equipaggiamento e ricompense.

La Stagione 02 Furiosa include infine nuovi bundle nello store, con skin Ultra, Reactive e Mastercraft dedicate agli operatori e alle armi.