La Stagione 3 di Call of Duty è ora disponibile in Black Ops 6 e Warzone

La Stagione 3 di Call of Duty porta il ritorno di Verdansk, la mappa iconica di Warzone, insieme a nuove mappe multiplayer, armi inedite, aggiornamenti Zombi e un Battle Pass ricco di sorprese

La Stagione 3 di Call of Duty è disponibile in Black Ops 6 e Warzone, con novità pensate per entusiasmare sia i veterani che i nuovi giocatori. Tra le aggiunte più attese spicca il ritorno della leggendaria Mappa Verdansk, disponibile da oggi: un luogo iconico che ha segnato l’inizio dell’epopea Warzone e che torna per celebrare i cinque anni dal lancio del gioco.

Dal 2020, oltre 125 milioni di giocatori hanno vissuto l’emozione di Warzone, dando vita a battaglie indimenticabili e momenti epici che hanno segnato la memoria collettiva della community. Tra tutte le mappe, Verdansk occupa un posto speciale: non è stato solo un campo di gioco, ma il palcoscenico di leggendarie battaglie, pura adrenalina e amicizie nate sotto il fuoco incrociato. Con la nuova stagione, oltre al ritorno di Verdansk, arrivano anche nuove mappe multiplayer, armi inedite, aggiornamenti alla modalità Zombi e un Battle Pass ricco di ricompense.

Trailer Verdansk

(https://www.youtube.com/watch?v=wPxHGZWKwDY)

Il Ritorno di Verdansk in Warzone

Uno degli aggiornamenti più attesi della Stagione 3 è il ritorno di Verdansk, la Mappa iconica che ha definito la storia di Warzone e conquistato milioni di giocatori. Fortemente richiesto dalla community, questo leggendario campo di battaglia torna con un comparto grafico completamente rinnovato, nuove aree di combattimento e meccaniche di gameplay aggiornate, offrendo un’esperienza fresca e bilanciata. Nonostante le novità, Verdansk mantiene i suoi punti di riferimento classici, come Dam, Stadium e Downtown, per garantire un perfetto equilibrio tra nostalgia e innovazione.

Nuove mappe Multiplayer

Oltre al ritorno di Verdansk in Warzone, la Stagione 3 introduce anche nuove mappe per il comparto multiplayer di Black Ops 6:

Firing Range – Una delle mappe più amate della serie Black Ops, ora rimasterizzata con una grafica migliorata e nuove possibilità strategiche per i giocatori.

Emergency – Ambientata in un ospedale evacuato, questa mappa offre combattimenti frenetici e numerosi spazi interni ideali per scontri ravvicinati.

Checkpoint – Un campo militare situato al confine, perfetto per battaglie a media e lunga distanza con ampi spazi aperti.

Queste mappe arricchiscono l’esperienza multiplayer con nuove ambientazioni e strategie di combattimento.

Nuove armi base

La Stagione 3 introduce inoltre due nuove armi base disponibili per tutti i giocatori:

CR-56 AMAX – Un fucile d’assalto noto per la sua elevata potenza e versatilità, perfetto per combattimenti a media distanza.HDR – Un fucile di precisione con danni elevati, ideale per eliminazioni a lunga distanza.

Queste aggiunte offrono nuove opzioni tattiche per il multiplayer e Warzone.

Battle Pass della Stagione 3

Il Battle Pass della Stagione 3 include più di 100 ricompense sbloccabili, tra cui nuove skin per operatori, progetti d’arma e molto altro. Acquistando il Battle Pass Premium, i giocatori possono ottenere fino a 1.100 punti COD avanzando nei livelli.

Tra i contenuti più importanti:

Operatori Iconici – Mace e Jason Hudson disponibili attraverso il Battle Pass.

Nuove mosse finali – Animazioni inedite per eliminare gli avversari con stile.

Progetti d’arma esclusivi – Nuove skin per armi con effetti speciali.

Pachetto BlackCell

Per un’esperienza ancora più esclusiva, il pacchetto BlackCell offre contenuti premium unici:

Accesso completo al Battle Pass della Stagione 3 con 20 salti di livello inclusi.

Operatore esclusivo R0-Z3 (Crimson One) con una skin animata in stile cyberpunk.

Progetti d’arma esclusivi con effetti visivi avanzati.

Bonus XP permanente per chi ha acquistato BlackCell nelle stagioni precedenti.

Nuovi Bundle nel negozio

La Stagione 3 introduce anche nuovi bundle disponibili nel negozio, tra cui:

Jay & Silent Bob – Un pacchetto speciale con skin ispirate ai celebri personaggi del cinema.

C.O.D.E. United Force Tracer Pack – Un set con progetti d’arma dotati di effetti traccianti.

Questi bundle offrono nuovi modi per personalizzare l’esperienza di gioco con elementi unici e a tema.

Verdansk torna con un conto alla rovescia globale: Londra, Parigi, Chicago e Los Angeles omaggiano la mappa iconica

Per commemorare il tanto atteso ritorno di Verdansk in Call of Duty: Warzone, supply box sono state posizionate in alcune delle città più importanti del mondo: Londra, Parigi, Chicago e Los Angeles. Queste casse giganti, immediatamente riconoscibili dai giocatori di Warzone, offrono un collegamento tangibile alla mappa iconica e mostrano un conto alla rovescia in tempo reale fino alla riapertura di Verdansk, prevista per oggi, 3 aprile.

Alcuni dati impressionanti sui viaggi compiuti dai giocatori in Verdansk:

Londra: I giocatori di Call of Duty hanno percorso oltre 13 miliardi di chilometri in Verdansk, equivalenti a oltre 40 milioni di volte la lunghezza del Tamigi.

Parigi: I giocatori francesi hanno coperto oltre 7 miliardi di chilometri, più di 9 milioni di volte la lunghezza della Senna.

Los Angeles: Negli Stati Uniti, i giocatori hanno viaggiato oltre 33 miliardi di miglia, pari a 466 milioni di volte la lunghezza della 405.

Chicago: I giocatori hanno percorso distanze equivalenti a girare intorno al Loop oltre 18 miliardi di volte.

Queste installazioni offrono un'opportunità unica per scattare foto e celebrare il ritorno di Verdansk, condividendo l’entusiasmo sui social media con l’hashtag #VerdanskReturns.

Per ulteriori dettagli sui contenuti della Stagione 3, visitate il blog ufficiale di Call of Duty. Qui invece il trailer del ritorno di Verdansk.

Call of Duty: Black Ops 6 - Disponibile il trailer della Stagione 03 - La Stagione 03 di Call of Duty: Black Ops 6, in arrivo il 2 aprile, introduce nuove mappe multiplayer, modalità classiche, armi letali e il ritorno tanto atteso della storica Mappa Verdansk in Call of Duty: Warzone.A seguire, le principali novità in arrivo nella nella Stagione 03 nel trailer ufficiale.

Verdansk: La leggendaria Mappa di Call of Duty nella Stagione 03 - Verdansk, la mappa iconica che ha definito il Battle Royale di Call of Duty: Warzone, farà il suo grande ritorno il 3 aprile 2025, in concomitanza con il lancio della Stagione 03. Ricostruita al 95% rispetto all’originale, questa versione offre miglioramenti visivi e di qualità della vita per garantire un’esperienza autentica e coinvolgente.

CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 – PROVA GRATUITA DELLA STAGIONE 2 FINO AL 10 FEBBRAIO - Il team di Call of Duty: Black Ops 6 invita i giocatori a sperimentare i nuovi contenuti della Stagione 2 fino al 10 febbraio, sia per il Multiplayer che per la modalità Zombi, con sfide e ricompense esclusive per chi prende parte all’accesso gratuito.