La Stagione 02 di Call of Duty: Black Ops 7 e Call of Duty: Warzone è ora disponibile

La nuova stagione introduce mappe e modalità Multigiocatore, una nuova mappa in Zombi, aggiornamenti in Endgame e una nuovissima esperienza Battle Royale in arrivo a metà stagione.

Una massiccia iniezione di contenuti è arrivata: la Stagione 02 di Call of Duty: Black Ops 7 e Call of Duty: Warzone è iniziata ieri, giovedì 5 febbraio. La Stagione 02 include una vasta gamma di mappe e modalità Multigiocatore nuove e di ritorno, una nuova mappa Sopravvivenza in Zombi, Colpi di Gilda e Zone da Incubo in Endgame, una rinfrescata invernale per Rebirth Island, il ritorno della Modalità Classificata e molto altro ancora.

Inoltre, a metà stagione arriverà una nuovissima esperienza di Battle Royale con il debutto della mappa Avalon in Call of Duty: Warzone, ispirata all'originale Battle Royale di Call of Duty: Black Ops 4, Blackout.

Di seguito un riepilogo di tutte le novità della Stagione 02:

Finale di partita

Colpi di Gilda : Alden Dorne scatena l'inferno su Avalon nel tentativo di eradicare le squadre JSOC. Attacchi a sorpresa possono trasformare un luogo in una Zona da Incubo, con difficoltà aumentata e un Boss da sconfiggere per ricompense di alto livello.Nuova Traccia Abilità e Abilità : La Stagione 02 introduce la Traccia Abilità "Eagle Eye", focalizzata su precisione e danno critico. A metà stagione, i giocatori potranno sbloccare due nuove abilità: "Sentinel Protocol" e "Blood Burner".Glitches (Metà Stagione) : Dopo aver sconfitto un Boss, apparirà un Glitch: un'esperienza misteriosa e ripetibile in cui sopravvivere a sei ondate per ottenere Abilità da Incubo.

Multigiocatore

Mappe Multigiocatore : La selezione di mappe si espande con una vasta scelta di mappe nuove e di ritorno. Al lancio sono arrivate Torment, Sake, Nexus e la versione rimasterizzata di Slums. A metà stagione si aggiungeranno Torque, Cliff Town (una versione reimmaginata di Yemen), Mission: Peak, e il ritorno di Grind e Firing Range.Modalità Multigiocatore : Una ricca lineup di modalità arriverà per tutta la stagione, guidata dal ritorno di Safeguard e Overdrive. Durante la stagione arriveranno modalità a tempo limitato come Luck Confirmed, Solo Hearts Moshpit e Third Wheel Gunfight, con Gauntlet e Infected in arrivo a metà stagione.Modalità Classificata di Black Ops 7 : L'esperienza competitiva definitiva è tornata, con le stesse regole, modalità, mappe e restrizioni del CDL.

Zombie

Nuova Mappa Sopravvivenza : Mars: La quarta mappa Sopravvivenza porta i giocatori in un antico tempio sotto le sabbie del pianeta rosso, culminando la Main Quest di Astra Malorum.Modalità Zombi : Al lancio sono arrivate Cursed Survival e Starting Room, che metteranno alla prova le abilità di sopravvivenza in modi differenti.Mappa a Round e Nuova GobbleGum (Metà Stagione) : La storia si approfondisce con la nuova mappa a round Paradox Junction e la nuova GobbleGum "Turncoat", che permette agli zombi di combattere al tuo fianco.

Call of Duty: Warzone

Aggiornamento Invernale di Rebirth Island : La Stagione 02 si apre su una Rebirth Island innevata e sotto il controllo della Gilda, con nuove strutture e cambiamenti alla mappa.Nuove Funzionalità di Gameplay : L'aggiornamento introduce nuove meccaniche come impronte visibili sulla neve, eventi di infiltrazione dinamici, una tempesta di neve nel cerchio del gas e il ritorno dei progetti arma classici.Modalità, Playlist e Modalità Classificata : Resurgence: La Stagione 02 offre una lineup completa di modalità e introduce la Modalità Classificata: Resurgence, da giocare in terzetti su Haven’s Hollow.Nuova Esperienza Battle Royale (Metà Stagione) : Preparati all'arrivo della nuovissima mappa Battle Royale Avalon in Call of Duty: Warzone.

Dominate con il Battle Pass e l'offerta BlackCell della Stagione 02

Sbloccate un arsenale di nuovi contenuti con il Battle Pass della Stagione 02 o acquistate l'offerta premium BlackCell per ottenere l'accesso definitivo all'élite.

Offerta BlackCell : Per un valore eccezionale, l'offerta BlackCell garantisce l'accesso completo al Battle Pass della Stagione 02, oltre a ricompense esclusive. Gli acquirenti sbloccheranno istantaneamente:

L'esclusivo Operatore BlackCell " Phantom ", un combattente d'élite avvolto nel mistero.Progetti arma esclusivi BlackCell con traccianti unici.20 salti di livello (25 su PlayStation®).1100 Punti COD.

Battle Pass della Stagione 02 : Progredisci attraverso oltre 100 livelli di ricompense sbloccando i settori della mappa di battaglia. I punti salienti includono:

Tre Nuove Armi Gratuite : Il fucile d'assalto EGRT-17 , la mitraglietta REV-46 e l'arma da mischia H311-SAW sono disponibili per tutti i giocatori attraverso i settori gratuiti del Battle Pass.Nuovi Operatori : Sblocca nuove skin Operatore al livello 0 e raggiungi il livello 100 per ottenere la skin Operatore definitiva della stagione.Progetti Arma e Skin : Una vasta gamma di nuovi progetti arma, skin per veicoli, portafortuna e molto altro da sbloccare e sfoggiare in battaglia.