Australian Open 2026, quarto giorno: Alcaraz, Paolini e Sabalenka guidano il programma
Il quarto giorno degli Australian Open 2026 porta in scena big del circuito e sfide chiave di secondo turno. Alcaraz, Paolini, Zverev e Sabalenka guidano un programma notturno ricco di incontri distribuiti su tutti i campi principali.
La Rod Laver Arena apre alle 1:30 italiane con la numero uno del ranking Aryna Sabalenka contro la qualificata Zhuoxuan Bai. A seguire Carlos Alcaraz affronta Yannick Hanfmann, mentre Alex de Minaur chiude la sessione contro Hamad Medjedovic davanti al pubblico di casa.
Sulla Margaret Court Arena spazio a Andrey Rublev contro Jaime Faria, poi Coco Gauff opposta a Olga Danilovic. In chiusura doppio match di alto livello con Maria Sakkari contro Mirra Andreeva e Frances Tiafoe impegnato contro Francisco Comesana.
Leggi anche Australian Open 2026, programma prima giornata: Paolini, Cobolli, Alcaraz e Sabalenka in campo
La John Cain Arena propone Elina Svitolina contro Linda Klimovicova e Daniil Medvedev contro Quentin Halys. In serata Elena-Gabriela Ruse sfida Ajla Tomljanovic, prima del match tra Alexander Zverev e Alexandre Muller.
Alla Kia Arena riflettori su Diana Shnaider contro la beniamina Talia Gibson, quindi Reilly Opelka contro Alejandro Davidovich Fokina. Seguono Alexander Bublik contro Marton Fucsovics e l’esordio di Jasmine Paolini contro Magdalena Frech.
La 1573 Arena ospita Tommy Paul contro Thiago Tirante, Victoria Mboko contro Caty McNally, Jordan Thompson contro Nuno Borges e Karolina Muchova contro Alycia Parks.
All’ANZ Arena in campo Francisco Cerundolo contro Damir Dzumhur, Storm Hunter contro Hailey Baptiste, Anastasia Potapova contro Emma Raducanu e Learner Tien contro Alexander Shevchenko.
Nei campi secondari si giocano Yulia Putintseva contro Elsa Jacquemot, Kamil Majchrzak contro Fabian Marozsan, Polina Kudermetova contro Clara Tauson, Michael Zheng contro Corentin Moutet e Ann Li contro Magda Linette. Sul Court 7 spazio a Zeynep Sonmez contro Anna Bondar, Tomas Etcheverry contro Arthur Fery ed Emilio Nava contro Cameron Norrie.
Le partite sono trasmesse in diretta sui canali Eurosport, con copertura disponibile anche sulle principali piattaforme di streaming collegate al network Discovery.