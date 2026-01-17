Australian Open 2026, programma prima giornata: Paolini, Cobolli, Alcaraz e Sabalenka in campo

Il primo Slam del 2026 apre i battenti a Melbourne con una giornata inaugurale ricca di big match, italiani in campo e stelle del circuito maschile e femminile, tra ritorni illustri e debutti molto attesi.

La nuova edizione degli Australian Open prende il via nella notte italiana tra sabato 17 e domenica 18 gennaio. A Melbourne Park inizia ufficialmente la stagione dei tornei del Grande Slam, con Jannik Sinner che osserva la prima giornata senza scendere in campo dopo i trionfi del 2024 e del 2025.

Il centro della scena sarà occupato dal numero uno del mondo Carlos Alcaraz, affiancato da Alexander Zverev e dai due azzurri Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Nel tabellone femminile riflettori anche su Aryna Sabalenka, pronta a inaugurare il proprio cammino nel torneo.

Sulla Rod Laver Arena, dalle 1.30 italiane, spazio al match tra Aliaksandra Sasnovich e Jasmine Paolini, seguito dalla sfida tra Zverev e Gabriel Diallo. Non prima delle 9 toccherà a Sabalenka contro Rakotomanga Rajaonah, prima di Alcaraz opposto ad Adam Walton.

La Margaret Court Arena ospiterà Maria Sakkari contro Leolia Jeanjean, Cerundolo contro Zhizhen Zhang, Bublik contro Brooksby e l’incontro tra Mananchaya Sawangkaew ed Emma Raducanu.

Alla John Cain Arena scenderanno in campo Arthur Fery e Flavio Cobolli, poi Svitolina contro Bucsa, Tiafoe contro Kubler e il confronto tra Olga Danilovic e Venus Williams.

Alla Kia Arena il programma prevede Gibson-Blinkova, Schoolkate-Moutet, Zheng-Korda e Pavlyuchenkova contro Zhuoxuan Bai.

Sulla 1573 Arena si giocheranno Kecmanovic-Etcheverry, Alexandrova-Sonmez e Bonzi-Norrie, mentre all’ANZ Arena sono in calendario Yastremska-Rouse, Jacquemot-Kostyuk, Ugo Carabelli-Fucsovics e Lamens-Potapova.

Completano la giornata gli incontri distribuiti sui campi secondari: Putintseva contro Haddad Maia e Nava contro Jacquet sul Court 6; Kypson contro Comesana e Kudermetova contro Maristany Zuleta sul Court 7; McNally contro Sakatsume e Draxl contro Dzumhur sul Court 8; Baptist contro Vondrousova e Cazaux contro Faria sul Court 13.

Il torneo sarà visibile in diretta sui canali Eurosport, accessibili tramite smart TV e piattaforme digitali, con copertura disponibile anche su Dazn, TimVision, Prime Video Channels, Discovery+ e HBO Max.