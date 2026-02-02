Sinner, quando torna in campo: il calendario di Jannik dopo gli Australian Open

La stagione di Jannik Sinner riparte dopo la semifinale persa agli Australian Open 2026. L’azzurro tornerà in campo a febbraio con un obiettivo chiaro: rimettersi subito in corsa per il vertice del ranking Atp.

Jannik Sinner archivia gli Australian Open 2026 con una sconfitta che pesa. Da campione in carica, l’azzurro si è fermato in semifinale contro Novak Djokovic, mentre il titolo è finito nelle mani di Carlos Alcaraz, sempre più saldo al comando del ranking.

Dopo Melbourne, Sinner ha scelto di prendersi una breve pausa. Qualche settimana di stop per ricaricare energie fisiche e mentali, prima di rimettere mano alla racchetta in un momento chiave della stagione.

Il rientro è fissato per metà febbraio. Sinner è iscritto all’Atp 500 di Doha, torneo in programma dal 16 al 21 febbraio in Qatar, dove sarà presente anche Alcaraz. Un banco di prova immediato e di alto livello.

L’appuntamento di Doha ha un peso particolare. Nel 2025 Sinner non aveva potuto partecipare, così come ai tornei dei mesi successivi, a causa della sospensione legata al caso Clostebol. Stavolta il rientro arriva senza ostacoli.

Il torneo qatariota mette in palio punti importanti. Al momento Sinner insegue Alcaraz con un distacco di 3650 punti nel ranking Atp, e ogni risultato può incidere sulla corsa al primo posto.

Doha rappresenta quindi il primo snodo della nuova rincorsa. Per Sinner è l’occasione di ripartire subito forte e dare un segnale chiaro al circuito.