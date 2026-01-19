Australian Open 2026, terzo giorno: Sinner e Musetti guidano la notte italiana

Il terzo giorno degli Australian Open 2026 porta in campo i protagonisti italiani, con Sinner e Musetti attesi nei rispettivi esordi. Notte intensa a Melbourne, tra big del circuito e sfide già decisive per il tabellone.

La giornata numero tre degli Australian Open 2026 accende l’interesse degli appassionati italiani. Tra la notte di lunedì 19 e la mattina di martedì 20 gennaio, il programma propone l’esordio di Jannik Sinner, campione in carica e testa di serie numero 2, insieme a Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Luciano Darderi. Nel tabellone femminile spazio anche a Elisabetta Cocciaretto.

Sulla Rod Laver Arena si parte dall’1:30 italiane con Madison Keys contro Oleksandra Oliynykova, seguita da Ben Shelton contro Ugo Humbert. Non prima delle 9:00 toccherà a Jannik Sinner contro Hugo Gaston. In chiusura Naomi Osaka affronterà Antonia Ruzic.

Alla Margaret Court Arena, sempre dall’1:30, Lorenzo Musetti aprirà il programma contro Raphael Collignon. A seguire Elena Rybakina contro Kaja Juvan. Dopo le 9:00 sono previsti gli incontri tra Katie Boulter e Belinda Bencic, e tra Stefanos Tsitsipas e Shintaro Mochizuki.

La John Cain Arena proporrà dalle 1:00 Valentova contro Joint e Khachanov contro Michelsen. Non prima delle 7:00 spazio a Taylor Fritz contro Valentin Royer, mentre dopo le 8:30 scenderanno in campo Maddison Inglis e Kimberly Birrell.

Alla Kia Arena, sempre dall’1:00, si alterneranno Shuai Zhang contro Taylah Preston, Karolina Pliskova contro Sloane Stephens, Dane Sweeny contro Gael Monfils e Grigor Dimitrov contro Tomas Machac.

La 1573 Arena vedrà Luciano Darderi opposto a Cristian Garin, quindi Joao Fonseca contro Eliot Spizzirri, Rebecca Sramkova contro Jelena Ostapenko e Laura Siegemund contro Liudmila Samsonova.

Sull’ANZ Arena sono in programma Leylah Fernandez contro Janice Tjen, Christopher O’Connell contro Nishesh Basavareddy, Hubert Hurkacz contro Zizou Bergs e Daria Kasatkina contro Nikola Bartunkova.

Il Court 5 ospiterà Krueger contro Bejlek, Mpetshi Perricard contro Baez e Sakamoto contro Jodar. Sul Court 6 spazio a Gracheva contro Golubic, Mensik contro Carreno Busta e Duckworth contro Prizmic.

Il Court 7 proporrà un match di doppio, poi Wang contro Kalinina, Luca Nardi contro Yibing Wu e Kopriva contro Struff. Sul Court 13 giocheranno Lorenzo Sonego contro Carlos Taberner, Lulu Sun contro Linda Fruhvirtova, Anna Kalinskaya contro Sonay Kartal e Sorana Cirstea contro Eva Lys.

Il Court 14 offrirà Udvardy contro Siniakova ed Ethan Quinn contro Tallon Griekspoor, mentre il Court 15 ospiterà un match di doppio e l’incontro tra Julia Grabher ed Elisabetta Cocciaretto.

Sinner scenderà in campo nella mattina italiana di martedì 20 gennaio, nel primo match serale sulla Rod Laver Arena, contro il francese Gaston. Musetti, testa di serie numero 5, aprirà invece la notte italiana all’1:30 sulla Margaret Court Arena contro Collignon.

Le partite degli italiani e dell’intero torneo saranno trasmesse in diretta sui canali Eurosport, disponibili su smart tv e tramite piattaforme come Dazn, TimVision, Prime Video Channels, Discovery+ e HBO Max.