Musetti verso il rientro a Indian Wells dopo l'infortunio agli Australian Open

Lorenzo Musetti vuole rientrare a Indian Wells dopo lo stop per un problema muscolare accusato agli Australian Open contro Djokovic. Il toscano, oggi numero 5 del ranking, ha ricevuto il via libera medico e prepara il debutto sul cemento americano il 4 marzo.

Lorenzo Musetti è pronto a rimettere piede in campo. Dopo lo stop forzato per il guaio muscolare alla gamba accusato a Melbourne, il tennista toscano ha completato il percorso di recupero e guarda al cemento statunitense come prossimo obiettivo.

L’infortunio era arrivato nei quarti degli Australian Open 2026, in una partita che lo vedeva avanti di due set contro Novak Djokovic. Un problema fisico che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca e a rinviare l’assalto alla semifinale, proprio nel momento migliore del torneo.

Il ko rimediato in Australia ha avuto conseguenze anche sul calendario. Musetti ha dovuto cancellare l’intera trasferta sudamericana, rinunciando ai tornei di Rio de Janeiro, Buenos Aires e Acapulco, appuntamenti importanti per accumulare ritmo partita e punti.

Gli ultimi controlli medici hanno però dato esito positivo. Gli esami hanno escluso ricadute e lo staff sanitario ha autorizzato la ripresa dell’attività agonistica. L’orizzonte ora è il Masters 1000 di Indian Wells, al via il 4 marzo.

Il rientro avverrebbe in un momento delicato della stagione. Dopo il cammino in Australia, Musetti è salito fino al numero 5 del mondo, il miglior piazzamento della sua carriera. Tornare competitivo sul cemento americano sarà il primo banco di prova per confermare quanto di buono mostrato a inizio anno.