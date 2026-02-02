Casper Ruud diventa papà, la nascita della figlia dopo gli Australian Open

Casper Ruud festeggia la nascita della sua prima figlia: l’annuncio è arrivato sui social al termine degli Australian Open, torneo vissuto tra il campo e l’attesa per il grande evento familiare.

Casper Ruud è diventato padre per la prima volta. Il tennista norvegese, attualmente numero 13 del ranking ATP, ha condiviso la notizia sui social pubblicando la foto della manina della neonata e definendo l’esperienza come “la sensazione migliore di sempre”.

Nei messaggi successivi, Ruud ha ringraziato per l’affetto ricevuto e ha rassicurato sulle condizioni della compagna Maria e della bambina, nata il 30 gennaio. “Stanno entrambe alla grande”, ha scritto, dopo giorni intensi vissuti lontano da casa.

Leggi anche Robert Pattinson papà, la svolta dopo la nascita della figlia

L’attesa della nascita ha accompagnato il giocatore per tutta la sua permanenza agli Australian Open, primo Slam della stagione, conclusi domenica 1 febbraio con la finale vinta da Carlos Alcaraz contro Novak Djokovic.

Il torneo di Ruud si era fermato agli ottavi di finale, dove era stato eliminato da Ben Shelton. Già dopo quella partita, in conferenza stampa, il norvegese aveva parlato apertamente dell’arrivo imminente della figlia e della possibilità di dover lasciare l’Australia da un momento all’altro.

Alla notizia della nascita sono arrivati numerosi messaggi di auguri dal mondo del tennis. Tra i primi a congratularsi Alex De Minaur, Rafael Nadal e Tommy Paul, che hanno voluto condividere la gioia del collega per il nuovo capitolo della sua vita privata.