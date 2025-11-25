Allerta meteo arancione in Campania e Toscana: piogge intense e scuole chiuse

Luca Bianchi | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

allerta meteo

La nuova ondata di maltempo colpisce oggi, martedì 25 novembre, gran parte del Paese. La Protezione Civile ha diffuso un bollettino con livelli di allerta arancione e gialla, segnalando precipitazioni molto intense e persistenti, con possibili criticità diffuse.

Secondo le previsioni, il rischio di esondazioni, frane e smottamenti è elevato. Le regioni sottoposte ad allerta arancione per rischio idrogeologico sono la Campania e la Toscana. In Campania l’avviso riguarda Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini. In Toscana interessa Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone PT, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Valdarno Inferiore e Serchio-Garfagnana-Lima.

Leggi anche Maltempo sull'Italia: pioggia, vento e neve con allerta meteo in 11 regioni

È stata invece diramata l’allerta gialla per rischio temporali, idraulico e idrogeologico in Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Molise, Toscana, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Sardegna.

A Napoli l’amministrazione comunale ha disposto la chiusura dei parchi cittadini, del pontile nord di Bagnoli e delle spiagge pubbliche. Non saranno accessibili gli impianti sportivi all’aperto, i cimiteri, il Complesso monumentale di Castel Nuovo con il Museo Civico e tutte le scuole non adibite a seggi elettorali. Lo stadio Diego Armando Maradona sarà invece regolarmente aperto per la gara in programma.

Scuole chiuse anche in diversi comuni della provincia: Sorrento, Torre del Greco, Scala, Afragola e Procida. In Toscana stop alle lezioni a Prato, mentre a Livorno le attività scolastiche inizieranno alle 10.