Meteo, tornano temporali e freddo con temperature sotto i 16 gradi nel weekend

Maltempo e aria fredda colpiscono l’Italia dopo l’allontanamento dell’Anticiclone delle Azzorre. Nei prossimi giorni attesi temporali, forti venti e temperature sotto la media con valori quasi autunnali in diverse città.

L’Anticiclone delle Azzorre si è ritirato verso l’Atlantico lasciando spazio a correnti fresche e instabili che stanno attraversando gran parte della Penisola. Da martedì 12 maggio il tempo torna a peggiorare con piogge, raffiche di vento e un deciso abbassamento delle temperature che accompagnerà l’Italia almeno fino al fine settimana.

Le condizioni più critiche riguardano soprattutto il Nord-Est e le regioni tirreniche. Sul Triveneto, in particolare sul Friuli Venezia Giulia, i rovesci continueranno fino alle ore pomeridiane, mentre sul resto del Paese si alterneranno schiarite e nuvolosità irregolare. I venti soffiano con forza sul Mar Ligure, sul Tirreno settentrionale e lungo l’Appennino, mentre la Bora sta interessando l’Alto Adriatico.

Al Nord-Ovest è presente anche il Favonio, il vento caldo e secco che si forma quando le correnti superano le Alpi perdendo umidità. Le raffiche stanno interessando Piemonte e Lombardia, raggiungendo anche Milano con cieli più limpidi ma condizioni molto ventose.

La pausa dalle precipitazioni durerà poco. Da mercoledì una nuova perturbazione porterà instabilità soprattutto sulle regioni del Centro-Sud e lungo il versante tirrenico, con nuovi rovesci tra Toscana, Lazio, Campania, Basilicata e parte della Puglia.

Il peggioramento più marcato è previsto nella seconda parte della settimana, quando una perturbazione in arrivo dal Nord Europa trascinerà aria fredda verso il Mediterraneo. Tra venerdì e sabato il maltempo sarà diffuso con temporali, vento forte e un sensibile calo delle temperature.

I valori massimi scenderanno ben sotto la media stagionale. In città come Milano e Roma le temperature potrebbero fermarsi intorno ai 15-16 gradi, diversi punti sotto le medie di metà maggio che normalmente superano i 21 gradi.

Per martedì 12 maggio al Nord sono previsti residui rovesci sul Triveneto e schiarite sul resto delle regioni. Al Centro instabilità sulle Marche e tempo più asciutto altrove. Al Sud prevalenza di sole con venti sostenuti.

Mercoledì 13 il Nord resterà molto nuvoloso ma senza fenomeni significativi, mentre il Centro e parte del Sud dovranno fare i conti con piogge sparse e temporali intermittenti.

Giovedì 14 il maltempo coinvolgerà soprattutto il Nord con precipitazioni diffuse. Instabilità anche sui settori tirrenici del Sud, mentre al Centro si alterneranno nubi e brevi schiarite.

La tendenza per il fine settimana conferma nuove piogge e una fase perturbata più intensa nella giornata di sabato 16 maggio.