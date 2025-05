Meteo, maltempo oggi in Italia: allerta arancione in Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana per piogge e temporali

Dopo giornate estive con temperature superiori ai 30 gradi, l'Italia affronta un netto cambiamento climatico con il ritorno del maltempo da Nord a Centro. Per oggi, lunedì 5 maggio, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, in accordo con le regioni coinvolte, aggiornando ed estendendo l’allerta meteo.

Il bollettino segnala criticità idrogeologiche e idrauliche in diverse aree del Paese. È stata valutata un’allerta arancione per alcuni settori di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, mentre vige un’allerta gialla su tutto il territorio di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Umbria, e su porzioni di Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Lazio.

A Milano, il Comune invita la popolazione a prestare massima attenzione nelle zone a rischio esondazione, nei sottopassi e nelle vicinanze di alberi, cantieri e strutture temporanee. Si raccomanda di mettere in sicurezza oggetti su balconi e manufatti esposti alle intemperie, e di vigilare durante eventi all’aperto per evitare situazioni di rischio.

Il bollettino completo è consultabile sul sito ufficiale della Protezione Civile: protezionecivile.gov.it.

