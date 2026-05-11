Meteo, allerta della Protezione Civile per temporali e venti forti tra Centro e Nord Italia

Maltempo in arrivo al Centro-Nord con temporali e raffiche di burrasca spinte da correnti sud-occidentali. La Protezione Civile ha diramato un’allerta per diverse regioni tra Appennino e pianure del Nord.

Una nuova perturbazione sta attraversando l’Italia e porterà condizioni meteo difficili soprattutto nelle regioni del Centro-Nord. Per la giornata di lunedì 11 maggio, la Protezione Civile ha diffuso un avviso di maltempo legato all’arrivo di intense correnti sud-occidentali, responsabili di forti raffiche di vento e temporali diffusi.

Le aree più esposte saranno Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. Le criticità maggiori sono attese nelle zone interne e lungo la dorsale appenninica, dove i venti potranno raggiungere intensità di burrasca forte. Possibili disagi alla viabilità, caduta di alberi e problemi legati alla stabilità del terreno.

È stata inoltre valutata un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali su gran parte della Lombardia, sulla Toscana settentrionale e sull’intero territorio umbro. I fenomeni previsti potranno essere accompagnati da rovesci intensi, fulmini e improvvisi colpi di vento.

Negli ultimi giorni diverse regioni italiane hanno già fatto i conti con piogge abbondanti e temporali violenti, in particolare al Nord e in alcune zone del Centro. La fase atmosferica resta instabile a causa delle correnti atlantiche che continuano a favorire sbalzi di temperatura e fenomeni meteo intensi.

Il Dipartimento della Protezione Civile invita i cittadini a seguire gli aggiornamenti diffusi attraverso i bollettini regionali e i canali ufficiali. Maggiore attenzione viene raccomandata nelle aree montane e appenniniche, dove le raffiche potrebbero risultare più forti nel corso della giornata.