Temporali e grandine sull'Italia, poi arriva l'anticiclone con temperature in aumento

Meteo instabile nel weekend con temporali e grandine per il passaggio di una perturbazione diretta verso i Balcani. Attese nevicate sulle Dolomiti fino a 1200 metri, poi da lunedì torna il sole con temperature in rialzo.

Il fine settimana sarà segnato da una nuova fase di maltempo che coinvolgerà gran parte della penisola. Tra sabato e domenica sono attesi rovesci intensi, temporali e un deciso calo delle temperature, con fenomeni più frequenti al Centro-Nord e lungo alcune aree del Sud tirrenico.

Secondo le previsioni, la perturbazione attraverserà il Paese muovendosi verso i Balcani e porterà condizioni meteo particolarmente instabili soprattutto sulle regioni del Nordest, nelle zone centrali e lungo il versante tirrenico meridionale. In alcune aree i temporali potranno essere accompagnati da forti raffiche di vento e locali grandinate.

Il peggioramento riporterà anche la neve in montagna nonostante il periodo avanzato di maggio. Sulle Dolomiti i fiocchi potrebbero scendere fino a 1200-1300 metri, mentre lungo l’Appennino centro-settentrionale la quota neve si attesterà intorno ai 1500 metri grazie all’arrivo di aria più fredda in quota.

Situazione più favorevole invece al Nordovest, dove già dalla giornata di sabato sono previste schiarite via via più ampie. Il miglioramento dovrebbe poi estendersi gradualmente al resto delle regioni settentrionali nel corso della serata.

Domenica il sistema perturbato si allontanerà verso l’Europa orientale lasciando spazio a un generale miglioramento del tempo. Resteranno però sostenuti i venti settentrionali, con raffiche di Maestrale lungo le coste tirreniche e Bora sulle regioni adriatiche.

La prossima settimana porterà un cambio netto dello scenario meteorologico. Da lunedì è previsto l’arrivo di un vasto campo di alta pressione accompagnato da aria più calda di origine subtropicale. L’anticiclone dovrebbe estendersi sull’Europa centro-occidentale limitando l’ingresso delle perturbazioni atlantiche.

Le temperature torneranno così a salire su gran parte dell’Italia, con valori superiori alle medie stagionali soprattutto nella seconda parte della settimana. Tra martedì e mercoledì non si esclude ancora qualche temporale pomeridiano sulle zone interne del Centro e in alcune aree del Sud, favorito da infiltrazioni di aria più fresca in quota.

Successivamente l’alta pressione dovrebbe consolidarsi fino alla fine del mese, favorendo giornate più stabili e soleggiate da Nord a Sud.