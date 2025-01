Maltempo e allerta meteo: neve e scuole chiuse in Calabria, Campania, Basilicata e Puglia

Il maltempo continua a colpire l'Italia, con temperature rigide, neve a bassa quota e venti intensi che interessano il Sud. La Calabria è l'unica regione con allerta arancione, mentre in Campania, Basilicata, Molise e Sicilia è stato emesso un avviso giallo dalla Protezione Civile.

In Calabria, la neve ha ricoperto i rilievi della Sila e del Pollino. A Crotone, il sindaco Vincenzo Voce ha ordinato la chiusura precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado. Provvedimenti simili sono stati adottati in numerosi comuni del crotonese, tra cui Cirò Marina, Isola Capo Rizzuto, Cutro, e in diverse località della provincia di Cosenza, come Paola, Scalea e San Giovanni in Fiore.

Anche in Campania sono state sospese le attività scolastiche. A Caserta, il sindaco Carlo Marino ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole, inclusi gli asili nido comunali, a causa di forti venti e mareggiate. L'allerta meteo rimane in vigore fino alle 18 di oggi.

In Basilicata, le scuole sono chiuse a Potenza e in altre aree per via delle nevicate. Simili misure sono state adottate in Sicilia, con chiusure a Pachino e Portopalo nel siracusano, e in Puglia, nei comuni del Subappennino dauno e del Gargano. A Celle San Vito, Faeto, Panni e Monteleone di Puglia, situati nei Monti Dauni, la neve ha bloccato le lezioni. Ad Accadia, nel foggiano, le scuole rimangono chiuse.

La situazione resta monitorata, con l'estensione delle allerte meteo in diverse zone per garantire la sicurezza di cittadini e studenti.

