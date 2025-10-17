Will Smith accetta la sfida: sarà lui a interpretare Jannik Sinner in un film? L'attore risponde Jannik, io ci sono

Will Smith e Jannik Sinner protagonisti di un curioso scambio social che ha fatto impazzire i fan del tennis e del cinema. Mentre l’azzurro brilla al Six Kings Slam in Arabia Saudita, dove si prepara a una nuova finale contro Carlos Alcaraz, un video pubblicato sui social ha scatenato la fantasia degli appassionati.

Alla domanda “Quale star di Hollywood ti piacerebbe interpretasse Jannik Sinner in un film?”, il numero 2 del mondo ha risposto con un sorriso: “Andiamo con Will Smith. Perché no?”. Poi ha aggiunto divertito: “È differente, ma va bene”.

La clip è stata condivisa sul profilo Instagram di Turki Alalshikh, consigliere della Corte Reale saudita e organizzatore dei principali eventi sportivi del Paese. Con oltre 33 milioni di follower, il video ha rapidamente fatto il giro del mondo, arrivando fino a Hollywood.

La risposta di Will Smith non si è fatta attendere. L’attore, 57 anni, noto anche per il ruolo di Richard Williams – il padre di Venus e Serena nel film “King Richard” – ha condiviso un’immagine ironica in cui appare sul Centrale di Wimbledon con il trofeo tra le mani. La didascalia è semplice e diretta: “Jannik, io ci sono”.

Un siparietto social che unisce due mondi apparentemente lontani, quello di Hollywood e quello del tennis, ma che mostra la crescente popolarità del campione altoatesino anche fuori dal campo.