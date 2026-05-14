Jannik Sinner agli Internazionali, l'abbraccio al raccattapalle prima della semifinale

Jannik Sinner ha battuto Andrej Rublev a Roma e prima del match ha abbracciato un raccattapalle, dopo una richiesta spontanea del bambino in campo.

Jannik Sinner ha conquistato la semifinale agli Internazionali d’Italia 2026 dopo la vittoria nei quarti contro Andrej Rublev, giocati oggi, giovedì 14 maggio, al Masters 1000 di Roma.

Prima dell’inizio della partita, il tennista azzurro è entrato in campo mano nella mano con un raccattapalle. Proprio mentre si stava togliendo la felpa per prepararsi al riscaldamento, il bambino gli ha chiesto se potesse abbracciarlo.

Sinner ha accolto la richiesta con un sorriso e gli ha risposto di sì. L’abbraccio è durato pochi secondi, abbastanza per trasformare quel momento in una scena molto condivisa sui social.

Dopo il gesto, il numero uno azzurro ha riso guardando il raccattapalle ed è tornato subito alla partita, chiusa poi con il successo su Rublev e il passaggio al turno successivo.